「媽媽只是一個代名詞」 女兒請求免除扶養法官裁准

孫姓姐妹以母親先後生下她們後，母親和父親離婚後另組家庭，沒有照顧她們或是付出扶養費，向台南地院聲請免除扶養母親。孫母調解時對於大女兒沒有無印象，對於二女兒印象模糊，親子關係疏離。法官認為，她們徒有母女之名而無母女之實，孫母沒有正當理由對於女兒未盡扶養義務，情節達重大，裁准孫家姐妹請求。

孫母主張，她年紀大了，為病痛所苦，她的名下沒有財產，也沒有收入，僅賴每月7千多元中低收入等老人生活津貼維生，難以維持生活，希望女兒能夠支付扶養費用。

「父母親離婚時，我才6歲、妹妹5歲。」孫家姐姐說，她們父母離婚後，她和妹妹就由父親一人單獨扶養，父親為公務人員，常常下班後還要打理全家伙食，清潔衣物及整理家務，她身為長女，從小就要女兼母職，幫父親管教和照顧妹妹的生活起居。