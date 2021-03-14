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「媽媽只是一個代名詞」 女兒請求免除扶養法官裁准
孫姓姐妹以母親先後生下她們後，母親和父親離婚後另組家庭，沒有照顧她們或是付出扶養費，向台南地院聲請免除扶養母親。孫母調解時對於大女兒沒有無印象，對於二女兒印象模糊，親子關係疏離。法官認為，她們徒有母女之名而無母女之實，孫母沒有正當理由對於女兒未盡扶養義務，情節達重大，裁准孫家姐妹請求。
孫母主張，她年紀大了，為病痛所苦，她的名下沒有財產，也沒有收入，僅賴每月7千多元中低收入等老人生活津貼維生，難以維持生活，希望女兒能夠支付扶養費用。
「父母親離婚時，我才6歲、妹妹5歲。」孫家姐姐說，她們父母離婚後，她和妹妹就由父親一人單獨扶養，父親為公務人員，常常下班後還要打理全家伙食，清潔衣物及整理家務，她身為長女，從小就要女兼母職，幫父親管教和照顧妹妹的生活起居。
孫家大姐表示，她國中時有跟同學一起去找媽媽，看見媽媽再嫁，生了二名小孩，「媽媽」變成只是一個代名詞，從此就過著二個不相干的家庭生活。她和妹妹從小由父親獨力扶養長大，母親未盡扶養義務，向法院聲請免除對母親扶養義務。
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