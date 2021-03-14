男子涉囤積哄抬口罩 基隆地檢聲請簡易判決

新北市廖姓男子未經核准，以每片新台幣13元價格購得口罩後，再透過臉書及電商平台以每片19元至35元售出，涉嫌哄抬價格囤積防疫物資，基隆地檢署偵查後向法院聲請簡易判決。

檢警調查，廖姓男子未經核准，自去年1月下旬起以每片兒童立體口罩13元及每支額溫槍2600元價格，向劉姓業者購買數千片兒童立體口罩及10支額溫槍。

檢方表示，廖男去年3月間在電商通路平台及臉書（Facebook）發文「盡力『罩』著大家，口罩額溫槍酒精護目鏡。你私訊我ok」，以每片兒童立體口罩19元至35元、每支額溫槍3000元至5000元賣給不定特人士。

此外，廖男去年3月底前並向中國大陸廠商購買5支額溫槍，再經由不知情貨運業者寄送來台，警方獲報持搜索票在廖男車上查獲剩餘1950片兒童立體口罩及2支額溫槍，再在廖男住處查獲5支額溫槍。

警方詢後將廖男移送法辦，經檢察官偵訊後，從重依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」哄抬價格囤積防疫物資罪，向基隆地院聲請簡易判決。