虧大了！護照質借1萬元 錢沒拿到她吃官司還要賠更多

高雄呂姓女子因為缺錢，將護照質押給不明人士，但不僅談好的1萬元沒借到，還因為違反護照條例、偽造文書等罪，吃上官司，必須支付公庫5萬元。

判決指出，呂女2019年8月間在網路看到借錢廣告，宣稱可利用證件當抵押借款，呂透過網站提供的聯絡方式，與對方取得聯繫後，到便利商便利用交貨便，將護照寄給對方做抵押，商借1萬元，但呂從護照寄出後，一直都未收到對方允諾的1萬元借款，後來為了要補辦護照，她再至警分局申報護照遺失，

後來呂的護照資料疑似跑到人蛇集團手中，遭人換貼成大陸人士的照片，並竄改中英文姓名、出生日期、國民身分證後變造，直到2019年10月23日，持變造護照的呂姓大陸人士，要從西班牙馬德里國際機場前往英國時，遭西班牙警方發現護照是偽造，移送移民署國境事務大隊偵辦，全案才曝光。

依據護照條例非法扣留他人護照、以護照作為債務或債權擔保者，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣30萬元以下罰金。

案經高雄地院審理，法官認為被告明知道護照是質押借貸，卻前往警局謊報遺失，使承辦警員登載不實公文書，不僅影響自己出國權益，還對政府護照管理造成危害。