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曾隔空對女住戶打手槍 猥瑣男這次拿雷射筆狂射女大生
台中市古姓男子曾在去年6月間，在住處公寓的樓梯間內，透過氣窗，對著對面正在曬衣服的女住戶自慰，遭人蒐證後提告，當時古矢口否認涉案，仍遭判拘役50天，未料古在今年1月間，又拿著雷射筆，對著住在對面的兩名女大生照射，造成女大生困擾後提告，警方依違反社維法移送後，台中地院簡易庭裁處拘留2日。
裁定書指出，古姓男子被住在對面公寓的2名女大生指控，涉嫌在去年11月間、今年1月間，多次趁女大生從學校返回租屋處後，就使用雷射光筆發射的紅射光束照射身體，而且雷射光點還不斷跟著女大生移動，因不勝其擾，所以女大生在被古以雷射筆騷擾時，就拿出手機蒐證，而古的行為，也讓兩名女大生飽受驚嚇。
兩名女大生報警提告後，古姓男子經警方通知後，沒有到案說明，全案依違反社會秩序維護法函送台中地院簡易庭裁處。
台中地院簡易庭法官審理後，因古沒有出庭說明，但根據女大生的蒐證證據、證詞，認定古漠視他人權益，居高臨下以雷射光筆朝對面的女大生租屋處照射，導致女大生受到驚嚇，並有危害安全之虞，所為不該，且受合法通知又拒不到案，規避移送機關調查，其行為破壞社會安寧秩序及公共秩序甚鉅，應予以嚴懲，依違反社會秩序維護法，判拘留2天。
據查，古姓男子騷擾對面女住戶非首例，他在去年6月間，也曾經看到對面女住戶在陽台晾曬衣物時，在樓梯口脫褲自慰，並讓對面公寓住戶，可樓梯間開啟的窗口看到他裸露的身體部位，女住戶也持手機拍攝後，提出公然猥褻的告訴，當時古遭台中地院判處拘役50天，可易科。
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