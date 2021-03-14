快訊

直播／再傳挪威醫護打AZ疫苗後血栓 莊人祥下午2時記者會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾隔空對女住戶打手槍 猥瑣男這次拿雷射筆狂射女大生

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市古姓男子曾在去年6月間，在住處公寓的樓梯間內，透過氣窗，對著對面正在曬衣服的女住戶自慰，遭人蒐證後提告，當時古矢口否認涉案，仍遭判拘役50天，未料古在今年1月間，又拿著雷射筆，對著住在對面的兩名女大生照射，造成女大生困擾後提告，警方依違反社維法移送後，台中地院簡易庭裁處拘留2日。

裁定書指出，古姓男子被住在對面公寓的2名女大生指控，涉嫌在去年11月間、今年1月間，多次趁女大生從學校返回租屋處後，就使用雷射光筆發射的紅射光束照射身體，而且雷射光點還不斷跟著女大生移動，因不勝其擾，所以女大生在被古以雷射筆騷擾時，就拿出手機蒐證，而古的行為，也讓兩名女大生飽受驚嚇。

兩名女大生報警提告後，古姓男子經警方通知後，沒有到案說明，全案依違反社會秩序維護法函送台中地院簡易庭裁處。

台中地院簡易庭法官審理後，因古沒有出庭說明，但根據女大生的蒐證證據、證詞，認定古漠視他人權益，居高臨下以雷射光筆朝對面的女大生租屋處照射，導致女大生受到驚嚇，並有危害安全之虞，所為不該，且受合法通知又拒不到案，規避移送機關調查，其行為破壞社會安寧秩序及公共秩序甚鉅，應予以嚴懲，依違反社會秩序維護法，判拘留2天。

據查，古姓男子騷擾對面女住戶非首例，他在去年6月間，也曾經看到對面女住戶在陽台晾曬衣物時，在樓梯口脫褲自慰，並讓對面公寓住戶，可樓梯間開啟的窗口看到他裸露的身體部位，女住戶也持手機拍攝後，提出公然猥褻的告訴，當時古遭台中地院判處拘役50天，可易科。

台中市古姓男子涉嫌在去年11月間及今年1月間，多次以雷射筆照射住在對面的2名女大生身體，台中地院簡易庭依違反社維法，判他拘留2天。圖／報系資料照
台中市古姓男子涉嫌在去年11月間及今年1月間，多次以雷射筆照射住在對面的2名女大生身體，台中地院簡易庭依違反社維法，判他拘留2天。圖／報系資料照

猥褻 台中市

延伸閱讀

房東帶女大生看屋 邀約小酌竟趁她酒醉連續性侵判刑

翹腳坐分隔島拍照挨批 高雄女大生出面道歉：反思檢討

女大生晚回家「開不了門」 真相曝光網勸搬家憂「下次捅三刀」

高雄女大生坐分隔島拍照遭網批 校方解釋：為拍作業

相關新聞

虧大了！護照質借1萬元 錢沒拿到她吃官司還要賠更多

高雄呂姓女子因為缺錢，將護照質押給不明人士，但不僅談好的1萬元沒借到，還因為違反護照條例、偽造文書等罪，吃上官司，必須支...

曾隔空對女住戶打手槍 猥瑣男這次拿雷射筆狂射女大生

台中市古姓男子曾在去年6月間，在住處公寓的樓梯間內，透過氣窗，對著對面正在曬衣服的女住戶自慰，遭人蒐證後提告，當時古矢口...

藉照護之便 姊妹照服員半年內盜老榮民存款近70萬

屏東一名步姓女子擔任屏東榮民之家照服員期間，半年內多次盜領90多歲的方姓榮民帳戶，步姓姊妹倆分別得手69萬3千元、9萬1...

甩「慶記之都」封號 旗山警連3天查獲酒駕與通緝犯

為打擊犯罪，高雄市各分局近日加強治安疑慮場所臨檢，及交通要道實施閉鎖式路檢。旗山警分局指出，警方連續3天擴大臨檢與加強巡...

台中夜店請歌手「蛋堡」湧粉絲 業者超量放行警送裁罰

台中市南屯區大觀路夜店昨天重金請來饒舌歌手「蛋堡」，引來大批粉絲在夜店外排隊進場，台中市第四警分局昨晚前往實施臨檢，發現...

小三曝光還向元配示威 要男匯來「5200」、「1314 」

邱姓女子與已婚的李姓男子有婚外情，李妻知情後，李簽切結書認錯，但仍與邱女幽會。李妻找邱母出面協調，邱女反要求李匯5200...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。