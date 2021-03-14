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藉照護之便 姊妹照服員半年內盜老榮民存款近70萬

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東一名步姓女子擔任屏東榮民之家照服員期間，半年內多次盜領90多歲的方姓榮民帳戶，步姓姊妹倆分別得手69萬3千元、9萬1千元，直到榮民察覺，憤而報警。屏東地方法院將步女依偽造私文書罪，處2年6個月有期徒刑；步女的妹妹則判1年有期徒刑，得易科罰金。

判決指出，步女擔任屏東榮民之家照服員期間，半年來共盜領25次，90多歲方姓榮民的郵局帳戶，共得手69萬3千元，步女為了掩人耳目，交給妹妹協助代領，以每次1萬餘元至3萬元不等金額，分批盜領款項。

豈料，步女的妹妹也有樣學樣，擅自盜領9次，額外提領款項，得手9萬1千元，直到方姓老榮民察覺帳戶，減少10多萬，才憤而報警。

地院認為，90多歲的方姓榮民無力工作，僅靠子女撫養及存款過生活，但步女利用照顧照顧榮民的機會，竊取帳戶存摺、印鑑，並指使步女妹妹協助盜領；步妹也有樣學樣，造成榮民損失。

即使警詢、偵訊以及屏東地院審理期間，步姓姊妹皆坦承犯行，但在審理期間，皆未能與方姓榮民達成和解，步女犯偽造文書罪共25罪，合併應執行2年6個月徒刑，步妹犯偽造文書罪共9罪，合併執行1年徒刑，並追徵2人不法所得。

屏東一名步姓女子與妹妹半年內多次盜領90多歲的方姓榮民帳戶，得手近70萬，被判刑並要繳回不法所得。記者陳弘逸／攝影
屏東一名步姓女子與妹妹半年內多次盜領90多歲的方姓榮民帳戶，得手近70萬，被判刑並要繳回不法所得。記者陳弘逸／攝影

榮民 屏東 盜領

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