聽新聞
test
0:00 / 0:00
甩「慶記之都」封號 旗山警連3天查獲酒駕與通緝犯
為打擊犯罪，高雄市各分局近日加強治安疑慮場所臨檢，及交通要道實施閉鎖式路檢。旗山警分局指出，警方連續3天擴大臨檢與加強巡邏勤務，共查獲2件酒駕、1名逃逸外勞與1名強盜通緝犯，成果豐碩。
高雄市接連發生多起槍擊案，外界譏為「慶記（台語子彈之意）之都」。為淨化轄區治安，旗山分局連續3天執行擴大臨檢專案勤務，加強查緝非法槍枝及向上溯源，針對易滋事場及特定營業場所採取強勢臨檢，壓制不良幫派組織氣焰。另以閉鎖式路檢與威力巡邏勤務提高見警率。
12日晚間，警方在旗山區旗屏一路設臨檢點，一輛往國10方向的轎車車窗原本半開，看見警察後關上車窗，行徑十分可疑，警方攔下後發現，其中一名男乘客是失聯多時的外籍移工，將人帶回警局。
警方指出，除查獲逃逸移工，另有兩件酒駕公共危險案，另名因強盜案遭通緝的男子日前在旗山犯案，交通工具早被警方鎖定，昨晚臨檢時被建國派出所員警攔下，依法查辦。
分局長游永中表示，民眾開車或騎車，行經臨檢站應減速慢行配合稽查；警方執行閉鎖式路檢加強查緝毒品與酒駕等不法，盼民眾支持警方嚴正執法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言