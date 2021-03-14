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甩「慶記之都」封號 旗山警連3天查獲酒駕與通緝犯

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

為打擊犯罪，高雄市各分局近日加強治安疑慮場所臨檢，及交通要道實施閉鎖式路檢。旗山警分局指出，警方連續3天擴大臨檢與加強巡邏勤務，共查獲2件酒駕、1名逃逸外勞與1名強盜通緝犯，成果豐碩。

高雄市接連發生多起槍擊案，外界譏為「慶記（台語子彈之意）之都」。為淨化轄區治安，旗山分局連續3天執行擴大臨檢專案勤務，加強查緝非法槍枝及向上溯源，針對易滋事場及特定營業場所採取強勢臨檢，壓制不良幫派組織氣焰。另以閉鎖式路檢與威力巡邏勤務提高見警率。

12日晚間，警方在旗山區旗屏一路設臨檢點，一輛往國10方向的轎車車窗原本半開，看見警察後關上車窗，行徑十分可疑，警方攔下後發現，其中一名男乘客是失聯多時的外籍移工，將人帶回警局。

警方指出，除查獲逃逸移工，另有兩件酒駕公共危險案，另名因強盜案遭通緝的男子日前在旗山犯案，交通工具早被警方鎖定，昨晚臨檢時被建國派出所員警攔下，依法查辦。

分局長游永中表示，民眾開車或騎車，行經臨檢站應減速慢行配合稽查；警方執行閉鎖式路檢加強查緝毒品與酒駕等不法，盼民眾支持警方嚴正執法。

旗山警方連續3天擴大臨檢與加強巡邏勤務，查獲2件酒駕。記者徐白櫻／翻攝
旗山警方連續3天擴大臨檢與加強巡邏勤務，查獲2件酒駕。記者徐白櫻／翻攝
旗山警方連續3天擴大臨檢與加強巡邏勤務，查獲2件酒駕。記者徐白櫻／翻攝
旗山警方連續3天擴大臨檢與加強巡邏勤務，查獲2件酒駕。記者徐白櫻／翻攝

臨檢 酒駕 強盜

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