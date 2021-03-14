密室非法收托90名幼童案 補習班老闆興訟贏一半

某補習班遭查獲密室非法收托90名幼童，被新北巿府勒令停業、公告並罰鍰30萬元，補習班經營者不服興訟。法院認巿府處分罰鍰有裁量濫用的違法，勒令停業及公告則無誤，判贏一半。

全案緣於，新北巿政府於民國108年10月2日派員到新北市板橋區某文教事業公司附設短期補習班實施稽查，現場查獲補習班現址旁的場所（密室），收托2歲以上至入國民小學前的幼童90人，此事件引發社會震驚。

多名立法委員接受幼童家長陳情召開記者會，提及這家補習班及某家幼兒園的經營者為同一人，未告知家長，擅將幼童關在密室內躲避查緝，盼協助處理幼童的轉校、退費作業等。

新北巿政府認為，補習班在未立案場所收托幼童，違反幼兒教育及照顧法，違規情節重大，對經營者裁處新台幣30萬元罰鍰、公告場所地址及姓名，並勒令停業。經營者不服提起行政訴訟，請求撤銷原處分及罰鍰，案件由台北高等行政法院審理。

法院日前認為，經營者為第1次違規，新北巿政府得裁處的罰鍰額度為6萬元，卻開罰最高額30萬元，也沒有附上具體理由說明，有裁量濫用之違法；公告姓名及勒令停業部分，新北巿府所做處分並無違誤，予以駁回。全案可上訴。