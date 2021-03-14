小三曝光還向元配示威 要男匯來「5200」、「1314 」

邱姓女子與已婚的李姓男子有婚外情，李妻知情後，李簽切結書認錯，但仍與邱女幽會。李妻找邱母出面協調，邱女反要求李匯5200元、1314元給她，向李妻示威。李妻壓力過大掉頭髮，罹患重鬱症，向邱女求償100萬元；邱女否認侵害李妻配偶權。基隆地院審理後，認定邱女與李親暱互動行為，超過社會通念配偶所能容忍範圍，判賠50萬元。

判決指出，李妻起訴主張與李結婚後，生育1名女兒。前年11月6日發現丈夫與邱女有婚外情，兩人發生性關係。李在妻子知情後，同年12月30日簽切結書，載明工作上與邱女有業務接觸，兩人從前年5月開始交往，在汽車旅館與邱女數度發生性行為，深感後悔，將斷絕往來，保證絕不再犯。

李妻說，丈夫雖向她認錯，但邱女竟變本加厲勾引丈夫，兩人又在邱女住處幽會。她為保護婚姻，去年1月15日聯繫邱女的媽媽從中協調，但未得正面回應，邱女還要求丈夫匯款5200元（我愛你）、1314元（一生一世）到邱女帳戶，對她示威。

李妻提出蒐證影像，指控邱女與丈夫在車內和旅館發生性行為，以及用餐時，邱女把手放在丈夫大腿內側等親密行為。邱女也常在街上公然摟抱丈夫，毫不避諱他人眼光，更不斷要求丈夫陪伴，甚至要求丈夫與她離婚。

李妻說，寄發律師函給邱女，但對方不知悔改。邱女去年9月1日發送在旅館內大腿以下裸露照片給她，並到她家叫囂、搗亂、破壞，要求丈夫做選擇，嚴重侵害她的婚姻及配偶權。她因壓力過大大量掉頭髮，更罹患重度憂鬱症，請求邱女被告賠償精神慰撫金100萬元。

邱女抗辯，李男是汽車銷售員，她在另家公司承辦汽車貸款業務，2018年7月兩人因工作認識。他們會在車上談論公事，但未發生性行為，只是有時會牽手過馬路，談話間因李不專心拍打他的膝蓋上方等舉動。她到李家都沒有講話，不知道夫妻在吵什麼，她並沒有侵害李妻配偶權。

法官審理後指出，邱女承認在與李男對話中，有說「你讓我當了名副其實的小三，先生，我只是要求你能多陪我一點而已」、「是不是把你的小三拖累到」等話，可知邱女明知李有配偶。