快訊

飲食如常體重卻仍往上飆升？ 8種食物加速新陳代謝

控鄭文燦縱容砂石場破壞藻礁 他公布第一波證據

聽新聞
test
0:00 / 0:00

牙醫借高利貸50萬已還92萬 還被恐嚇「把你手剁了」

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓牙醫向六旬陳姓老翁借了50萬調頭寸，本金已陸續還了92萬，但老翁仍不斷繼續向牙醫討錢，去年9月間，老翁又到牙醫診所，恐嚇說「每天診所拉布條」、「把你手剁了」，經牙醫報警提告，台中地院審理時，老翁卻再討10萬才願和解，導致調解破裂，全案依恐嚇罪，判老翁3月，得易科。

判決書指出，陳姓牙醫曾在去年間向陳姓老翁（69歲）借了50萬周轉，陳已付出高額利息達92萬，但老翁認為尚未償還本金，不斷向陳討錢。

去年9月23日下午5時許，老翁前往陳的牙醫診所討錢，並向陳恐嚇「你月底沒給錢的話，我下個月叫人每天在診所拉白布條」、「我跟你說我做掉你，我再跑到大陸。你信不信？我陳某人就敢！我把你的手剁了，你牙科就不用做了，我什麼事都做得出來」等語。

陳姓牙醫心生恐懼，向台中市第四警分局提告，老翁在警詢時承認涉案，全案由台中地檢署依恐嚇罪起訴後，聲請建議判決處刑。

台中地院簡易庭在審理時，建議二人調解，但老翁再向陳要求10萬元賠償，雙方調解破裂，台中地院簡易庭依法判老翁3月徒刑，得易科9萬元，可上訴。

台中市陳姓牙醫向陳姓老翁借高利貸，本金50萬已還92萬，老翁仍在去年間不斷討錢並恐嚇，台中地院依恐嚇罪，判老翁3月徒刑，得易科。圖／報系資料照
台中市陳姓牙醫向陳姓老翁借高利貸，本金50萬已還92萬，老翁仍在去年間不斷討錢並恐嚇，台中地院依恐嚇罪，判老翁3月徒刑，得易科。圖／報系資料照

牙醫 恐嚇

延伸閱讀

老翁過馬路被三台車直輾 秒變「人肉地毯」橫死街頭

高雄老翁墜鄰屋死亡 遭鄰宅鐵皮削斷腳

未有牙醫資格仍執業11年 判刑半年、沒收百萬不法所得

AZ疫苗來了！醫事人員優先施打 嘉縣2間牙醫診所拒打

相關新聞

小三曝光還向元配示威 要男匯來「5200」、「1314 」

邱姓女子與已婚的李姓男子有婚外情，李妻知情後，李簽切結書認錯，但仍與邱女幽會。李妻找邱母出面協調，邱女反要求李匯5200...

牙醫借高利貸50萬已還92萬 還被恐嚇「把你手剁了」

台中市陳姓牙醫向六旬陳姓老翁借了50萬調頭寸，本金已陸續還了92萬，但老翁仍不斷繼續向牙醫討錢，去年9月間，老翁又到牙醫...

侵占3萬多元停車費 竹科公司停車場管理員遭判刑4月

林姓男子在竹科一間公司擔任停車場管理人員，他竟利用職務之便，自2019年10月26日起至同年月28日陸續取走停車場收費機...

撞死穿越車道行人 機車騎士賠款50萬獲緩刑

孫姓男子2019年2月騎機車行經新竹縣竹東鎮東峰路一處行人穿越道，未注意車前動態，不慎撞上違規由西往東方向穿越車道的陳姓...

仲介買賣房屋未成 女子拒還5萬斡旋金被告侵占

王姓女子被控於2019年底，受友人請託代為協談房屋交易事宜，預先收取5萬元斡旋金，但於房屋未達成交易後，拒絕返還涉嫌侵占...

只為20萬 虐人31小時致死 重判16年

高雄市大寮區二○一九年十月傳出駭人白骨命案，丘姓男子向黃姓男子催討買毒品債務，夥同多名男子強押黃凌虐逾三十一小時，並對黃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。