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牙醫借高利貸50萬已還92萬 還被恐嚇「把你手剁了」
台中市陳姓牙醫向六旬陳姓老翁借了50萬調頭寸，本金已陸續還了92萬，但老翁仍不斷繼續向牙醫討錢，去年9月間，老翁又到牙醫診所，恐嚇說「每天診所拉布條」、「把你手剁了」，經牙醫報警提告，台中地院審理時，老翁卻再討10萬才願和解，導致調解破裂，全案依恐嚇罪，判老翁3月，得易科。
判決書指出，陳姓牙醫曾在去年間向陳姓老翁（69歲）借了50萬周轉，陳已付出高額利息達92萬，但老翁認為尚未償還本金，不斷向陳討錢。
去年9月23日下午5時許，老翁前往陳的牙醫診所討錢，並向陳恐嚇「你月底沒給錢的話，我下個月叫人每天在診所拉白布條」、「我跟你說我做掉你，我再跑到大陸。你信不信？我陳某人就敢！我把你的手剁了，你牙科就不用做了，我什麼事都做得出來」等語。
陳姓牙醫心生恐懼，向台中市第四警分局提告，老翁在警詢時承認涉案，全案由台中地檢署依恐嚇罪起訴後，聲請建議判決處刑。
台中地院簡易庭在審理時，建議二人調解，但老翁再向陳要求10萬元賠償，雙方調解破裂，台中地院簡易庭依法判老翁3月徒刑，得易科9萬元，可上訴。
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