撞死穿越車道行人 機車騎士賠款50萬獲緩刑

孫姓男子2019年2月騎機車行經新竹縣竹東鎮東峰路一處行人穿越道，未注意車前動態，不慎撞上違規由西往東方向穿越車道的陳姓行人，雙方倒地，陳除了頭胸部及四肢多處外傷，還有頭部挫裂傷、肥厚性心肌病變惡化、腦損傷及心因性休克，送醫急救仍不治死亡；新竹地院審理終結，孫因主動向警方坦承肇事，並賠款陳家屬50萬元達成和解，獲判緩刑。

經查，孫男2019年2月騎機車行經東峰路一處行人穿越道，當天晴天、夜間有照明、柏油路面、乾燥、無缺陷、無障礙物，遇上陳姓行人穿越道100公尺範圍內分向限制線路段，亦違規由西往東方向穿越車道，且未充分注意左右來車，孫閃避不及撞上陳，對方送醫急救仍在隔日宣告不治死亡。