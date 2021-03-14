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撞死穿越車道行人 機車騎士賠款50萬獲緩刑

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

孫姓男子2019年2月騎機車行經新竹縣竹東鎮東峰路一處行人穿越道，未注意車前動態，不慎撞上違規由西往東方向穿越車道的陳姓行人，雙方倒地，陳除了頭胸部及四肢多處外傷，還有頭部挫裂傷、肥厚性心肌病變惡化、腦損傷及心因性休克，送醫急救仍不治死亡；新竹地院審理終結，孫因主動向警方坦承肇事，並賠款陳家屬50萬元達成和解，獲判緩刑。

經查，孫男2019年2月騎機車行經東峰路一處行人穿越道，當天晴天、夜間有照明、柏油路面、乾燥、無缺陷、無障礙物，遇上陳姓行人穿越道100公尺範圍內分向限制線路段，亦違規由西往東方向穿越車道，且未充分注意左右來車，孫閃避不及撞上陳，對方送醫急救仍在隔日宣告不治死亡。

法官認為，孫南嶺有機車駕照，應遵守行車相關規定，謹慎小心駕車，以維護自身及其他用路人安全，卻未注意車前狀況，導致發生這起事故，使陳姓行人喪命，造成對方家屬心理莫大痛苦，損害極大難以彌補，考量孫坦承犯行，且積極與陳姓行人家屬達成民事和解，具有悔意，審酌依過失致人於死罪判刑6月，緩刑5年。

孫姓男子騎車不慎撞死違規由西往東方向穿越車道的陳姓行人，因主動向警方坦承肇事，並賠款陳家屬50萬元達成和解，獲判緩刑。圖／報系資料照
孫姓男子騎車不慎撞死違規由西往東方向穿越車道的陳姓行人，因主動向警方坦承肇事，並賠款陳家屬50萬元達成和解，獲判緩刑。圖／報系資料照

新竹 車道 駕照

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