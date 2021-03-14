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仲介買賣房屋未成 女子拒還5萬斡旋金被告侵占

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

王姓女子被控於2019年底，受友人請託代為協談房屋交易事宜，預先收取5萬元斡旋金，但於房屋未達成交易後，拒絕返還涉嫌侵占入己，法官考量王女於審理中與告訴人成立調解，約定將5萬元款項分期攤還，依侵占罪，判處拘役40天，得易科罰金，全案可上訴。

判決說，王女於2019年12月間，獲悉友人欲購買台南市北區實踐街房屋，與任職於房屋仲介公司張姓 友人約定，由張以仲介身分出面向買方收取斡旋金，再由王女出面向屋主洽談買賣事宜，如成功購得該屋，斡旋金便由王與張收取。如未談成，則應返還斡旋金與買方。

張向買方收取斡旋金5萬元後，同年12月19日下午3點，在台南市一家咖啡店，將款項交與王女後，因房屋因故未能成交，王女仍拒絕返還，占為已有案經張提出告訴法辦起訴。

法官審酌，王女不思以己力獲取合法金錢，因受友人請託代為協談房屋交易事宜，預先收取本件斡旋金，竟為貪圖自身利益，趁機侵占該款項，且於房屋交易未成後，拒絕返還該斡旋金，侵害告訴人財產；參酌王女於警詢時否認犯行，偵查中才坦承犯案 ，考量她在審理中與告訴人調解成立，約定將該5萬元款項分期攤還與告訴人，並已於今年3月3日賠付完畢等一切情狀，量處其刑。

王姓女子被控涉嫌侵占5萬元房仲斡旋金，台南地院法官依侵占罪，判處她拘役40天，得易科罰金。圖／本報資料照片
王姓女子被控涉嫌侵占5萬元房仲斡旋金，台南地院法官依侵占罪，判處她拘役40天，得易科罰金。圖／本報資料照片

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