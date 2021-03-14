聽新聞
test
0:00 / 0:00
仲介買賣房屋未成 女子拒還5萬斡旋金被告侵占
王姓女子被控於2019年底，受友人請託代為協談房屋交易事宜，預先收取5萬元斡旋金，但於房屋未達成交易後，拒絕返還涉嫌侵占入己，法官考量王女於審理中與告訴人成立調解，約定將5萬元款項分期攤還，依侵占罪，判處拘役40天，得易科罰金，全案可上訴。
判決說，王女於2019年12月間，獲悉友人欲購買台南市北區實踐街房屋，與任職於房屋仲介公司張姓 友人約定，由張以仲介身分出面向買方收取斡旋金，再由王女出面向屋主洽談買賣事宜，如成功購得該屋，斡旋金便由王與張收取。如未談成，則應返還斡旋金與買方。
張向買方收取斡旋金5萬元後，同年12月19日下午3點，在台南市一家咖啡店，將款項交與王女後，因房屋因故未能成交，王女仍拒絕返還，占為已有案經張提出告訴法辦起訴。
法官審酌，王女不思以己力獲取合法金錢，因受友人請託代為協談房屋交易事宜，預先收取本件斡旋金，竟為貪圖自身利益，趁機侵占該款項，且於房屋交易未成後，拒絕返還該斡旋金，侵害告訴人財產；參酌王女於警詢時否認犯行，偵查中才坦承犯案 ，考量她在審理中與告訴人調解成立，約定將該5萬元款項分期攤還與告訴人，並已於今年3月3日賠付完畢等一切情狀，量處其刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言