婦人上班遭野狗追慘摔車 警察一到場竟測出她酒駕超標

野狗示意圖。記者曾健祐／攝影

桃園胡姓女子深夜喝酒隔天一早酒精尚未全退就騎機車出門上班，未料途中竟遇上野狗群追逐，她嚇到失去控制，連人帶車摔倒路邊，結果被路人看到報案，警方到場對她酒測測出0.38，胡酒駕才意外曝光，法院考量她無前科，依公共危險罪判刑2月，緩刑3年，向公庫支付4萬元，可上訴。

檢警調查，胡女（45歲）今年1月22日晚上在家喝保力達酒類，隔天一早10點多出門上班，但還沒等酒退就騎車出門，結果行經復興區羅浮里溫泉區旁，因附近突然竄出野狗，還一路拚命狂追，胡被嚇到不慎自摔。

附近民眾見狀報案，警方到場處理同時對胡施以酒測，結果呼氣值達每公升0.38毫克，已經明顯超標，依公共危險送辦。

胡女在檢方複訊時坦承不諱，並有酒測紀錄、道路交通事故現場圖等佐證，桃園地檢署依公共危險罪嫌將她向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院審酌，胡飲酒後在不能安全駕駛情形下騎機車上路，測得呼氣值0.38，考量她之前無前科，是酒駕第一犯，依公共危險罪判他2月徒刑，得易科罰金，緩刑3年，並應向公庫支付4萬元。

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