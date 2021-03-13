網友指診所隱藏差評 法院判賠錢刪留言

庄姓網友與一間醫美診所有消費糾紛，在診所IG留言指控診所刻意隱藏Google地圖商家資訊中的差評。案經求償，士院認為網友侵害診所及負責人名譽，判賠8萬餘元，並刪除留言。

士林地方法院判決書指出，診所負責人主張庄姓網友曾因接受除毛療程而對診所不滿，日後在診所IG頻繁留言，多次提到「google的差評部分都被隱藏了，店家真是太會保護自己了，對於差評隱瞞的技巧真是…」。

診所負責人認為，庄姓網友惡意散播不實訊息，抹黑診所掩蓋差評，刻意營造他負評甚多、隱匿負評、手法拙劣等形象，請求庄姓網友道歉、賠償、刪除留言；庄姓網友則辯稱，只是本於消費經驗，表達主觀感受。

法官認為，Google地圖商家資訊中的網路使用者評論，非商家得以自行刪除隱匿，庄姓網友未加查證，即留言指診所刻意隱藏負面評價，與事實不符，也會使人認為診所品質不佳導致負評眾多，卻故意隱藏而非誠信營業的診所，已侵害診所及負責人的名譽。

判決指出，庄姓網友共有27則留言提到診所刻意隱瞞差評，每則留言各應賠償新台幣3000元，合計8萬1000元，並刪除相關留言。可上訴。