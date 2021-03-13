好好走在路上竟慘被撞成植物人 貨車粗心代價判賠570萬

桃園曾姓男子開貨車未注意，不慎從後撞上右前方的黃姓路人，害他腦部重創成植物人，事後還稱「認為自己沒任何過失」反控黃沒靠路邊行走，法院調閱監視器當場打臉，確認曾疏失才是肇事主因，刑事依過失重傷害判他6月，民事判曾應賠償黃、黃母及2個兒子共570萬元，可上訴。

檢警調查，曾男2018年1月2日早上8點多，為了購買園藝用的花草駕駛貨車沿大溪區員東路行駛，途中黃姓男子走在馬路右側，曾卻因疏失沒看到他，竟從後猛力撞上，導致黃倒地腦部重創，經急救仍呈現植物人狀態。

審理時，曾矢口否認過失，辯稱自己是要閃對向來車，眼睛受到陽光刺激，黃當時又在暗處，才沒有看到他不慎撞上，認為黃男自己也有責任，甚至說「我不認為我有過失」。但法院勘驗監視器，發現黃沿馬路邊而行，並無何過失可言，刑事依過失重傷害判曾有期徒刑6月，得易科罰金。

黃的母親、2名兒子提起刑事附帶民事損害賠償，主張兒子因為曾男過失被撞成植物人，包括醫療、看護、生活費及精神撫慰金等，一共向曾求償944萬多元；對此，曾男抗辯稱，黃男因沒有靠邊走有過失，並對部分求償金額爭執。

法院認為，曾男過失部分經刑事審判確定，另也有監視器畫面可佐證，另經再次勘驗路口監視器，發現黃男當時行走道路雖未畫設人行道，但黃走在靠近路面邊緣線，難認有違反任何義務，並無過失，經行車事故鑑定覆議委員會鑑定也是同樣結論。

法院審酌，黃男因受傷精神撫慰金以120萬元為適當，另加上醫療、生活費及照護費等，共610萬元，扣除強制險殘廢給付200萬元等，判曾應賠償黃390萬1818元。