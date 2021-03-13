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判斷治安好與壞 侯友宜：民眾的感受

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導

高雄市日前發生多起槍擊案，引發治安疑慮，民進黨高雄市立委管碧玲指暴力犯罪數最高在新北市，新北市長侯友宜今受訪指出，治安問題其實不能以單一冰冷數據來看，民眾的感覺是最重要的。

管碧玲指暴力犯罪數最高在新北市，國民黨則批評，管碧玲為護航蔡政府治安搞雙標，面對高雄市重大刑案竟以去年暴力犯罪發生「數」，而非犯罪「率」。

侯友宜說，他從事捍衛治安、打擊犯罪工作30多年，治安判斷的基準是民眾感受，當治安大家有疑慮時，全體國民要站出來力挺警察勇於打擊犯罪，並全力鼓勵警察向前走，讓警察無後顧之憂，才是解決問題最重要方式。

侯友宜說，他對治安只有一個心情，讓警察好好做事，他全力支持警察，大家一起守護治安，做事再做事。

新北市長侯友宜今受訪指出，治安問題其實不能以單一冰冷數據來看，民眾的感覺是最重要的。記者王敏旭／攝影
新北市長侯友宜今受訪指出，治安問題其實不能以單一冰冷數據來看，民眾的感覺是最重要的。記者王敏旭／攝影

警察 侯友宜

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