害病患死亡、換腎、病情加劇 密醫及兒子女兒連帶賠償

密醫許姓男子及兒子、女兒，從2007年至2015年在彰化等地區，為31名病患看診、抽血，許男被依違反藥事法判刑3年，兒子及女兒各被判刑6月，病患王婦肝硬化死亡、林男腎臟出問題由子捐腎、李婦病情加劇，被害人請求損害賠償，台中高分院以許等人所為致病患錯失循正規醫療方式及時治療機會，判決許男等3人連帶賠償王婦的丈夫10萬餘元、賠林男39萬餘元、賠李婦16萬餘元，共賠65萬餘元。

被害人指出，許男及兒子、女兒均未取得合法醫師資格，在彰化等處，由許男為病患看診，並由子女為病患抽血後送檢驗所檢驗，繼而至中藥行購買陳皮、牡丹皮、黃芩、黃連、黃柏等中藥材後，自行熬煮提煉製成中藥水，經以寶特瓶分裝後販賣予病患。

病患王婦、林男、李婦分別患有腸沾黏、心臟病與高血壓、帶狀泡疹癒後，而前往就診，許姓密醫等人被告3人未告知無法提供符合當時醫療、藥品調劑水準給付及藥水的藥名、成分等，也未告應即時轉診，反而佯稱不用再去醫院看診，只要來這裡治療即可，醫院都沒有辦法治療。

致王婦肝硬化死亡、林男腎臟出現問題而由其子捐腎、李婦病情加重，經王婦的丈夫陳男、以及林男、李婦請求損害賠償。

許男辯稱，給病患的中藥都是一般中醫及中藥行常用而販賣之藥材，作為健身、免疫、改善體質之用，根本不會害人得病及加重病情，且中國醫藥大學附設醫院鑑定結果也認該藥材符合中醫用藥法則，乃中醫治病所用，對人體未造成危害。