網路貼文爭執 暴怒男當街持鋸追人喊「砍死你」判刑4月

吳姓男子與友人蕭姓男子因網路貼文及交友之間糾紛起爭執，吳竟持鋸子當街追逐蕭，並出言恐嚇「砍死你」，幸警方接獲民眾報案迅速趕抵，化解這場街頭血腥衝突，新北地院昨依恐嚇危害安全罪，軤吳男判刑4個月，得易科罰金12萬元，可上訴。

判決指出，吳姓男子（43歲）與友人蕭姓男子因網路貼文及交友之間糾紛起爭執，去年6月5日下午3時許，吳男騎機車前往土城區清水路，找在飲料店上班的蕭男，見蕭站在店家櫃檯內，氣沖沖的從機車踏墊上抽出一把鋸子，就往店內衝過去，口中還大聲喊著「我要砍死你。」

蕭男見苗頭不對，為求保命，直接從櫃檯往外跳，往大馬路逃跑，吳男見蕭逃跑，緊抓著鋸子尾隨追人，二人在當街上演追逐戰，路人見狀連忙打電話報警，土城警方獲報，線上巡邏警網不到3分鐘迅速趕抵，當場攔下並制伏吳男。

吳男被逮後，警詢時供稱拿鋸子去蕭男，先說只是想讓蕭「不能呼吸」，後又改稱「要攻擊其手腳，給他一個教訓。」警方依殺人未遂罪嫌移送法辦。

「那是說氣話。」吳男在法院偵查庭時，又改口說，曾在臉書點貼文說要對蕭男人家人不利，但事後有跟蕭男道歉，沒想到蕭後來又指吳去找其女友，還帶人去吳男家搗亂，一時氣憤才會到飲料店想要教訓蕭男，否認有殺人意圖。