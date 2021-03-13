不肖業者怪手挖坑填廢棄物 遭屏縣環保局、檢警查獲

屏東縣政府環保局與檢警聯手，於日前萬巒鄉一處偏僻地點，查獲不肖業者非法掩埋廢棄物，現場留有施工怪手，以及2公尺深用於回填廢棄物的坑洞，環保局隨即向屏東地檢署檢察官聲請查扣相關機具，並沿途調閱監視器，通知涉案人士到案說明，若查證屬實，將依違反廢棄物清理法處一年以上五年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

縣府環保局日前在三地門破獲非法棄置廢棄物案，3月11日接獲第七河川局巡查人員通報，萬巒鄉一處偏僻地點，有不肖業者正在非法掩埋廢棄物。獲報後，環保局隨即與檢警聯手前往稽查。

稽查人員到場時，現場留有施工怪手，以及2公尺深用於回填廢棄物的坑洞，環保局也向屏東地檢署檢察官聲請查扣相關機具，並沿途調閱監視器，通知涉案人士到案說明。

環保局指出，目前已掌握相關情資，若查證屬實，將依違反廢棄物清理法46條處一年以上五年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

環保局表示，會加強與警察、司法單位建立合作打擊犯罪模式，嚇阻不肖業者遏止汙染環境的行為，經查獲即依法查扣相關機具並移送地檢署偵辦，且違規行為人除面臨刑責外，還須限期改善並依法求償不法利得。