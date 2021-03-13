恐怖情人再現 逼打分手砲還搶走10萬 惡男遭判刑

不甘心與女友分手，新北市余姓男子逼打分手砲，事後還搶走10萬元，新北地院日前依強制性交罪及恐嚇取財罪，判刑5年4個月，可上訴。

判決指出，具碩士學歷，從電子業的余姓男子（39歲）與29歲女子交往多時，去年1月底余男主動提分手，隔天就反悔，藉口要女友幫忙買晚餐，當晚9時許，等女友帶著晚餐走進住處，余男隨即以電線及膠帶捆綁其雙手，不僅私行拘禁限制其自由，還拿走女友手機，以防對外求救。

隔天凌晨強脫女友衣褲性侵得逞後，還逼女友為其口交，又動手毆打女友，強迫解鎖手機內網路銀行密碼，以每次5萬元，分兩次轉帳至個人銀行帳戶內。

女友為求脫身，假意允諾願從公司宿舍搬回來一起同居，余男擔心女友報警，出言威脅不得對外張揚，還要女友拿余男手機並開啟視訊功能，全程視訊監控其行蹤才放人。女友返回公司宿舍後，將余男手機置放於房間裡，向舍監求援並報警處理。