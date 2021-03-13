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恐怖情人再現 逼打分手砲還搶走10萬 惡男遭判刑
不甘心與女友分手，新北市余姓男子逼打分手砲，事後還搶走10萬元，新北地院日前依強制性交罪及恐嚇取財罪，判刑5年4個月，可上訴。
判決指出，具碩士學歷，從電子業的余姓男子（39歲）與29歲女子交往多時，去年1月底余男主動提分手，隔天就反悔，藉口要女友幫忙買晚餐，當晚9時許，等女友帶著晚餐走進住處，余男隨即以電線及膠帶捆綁其雙手，不僅私行拘禁限制其自由，還拿走女友手機，以防對外求救。
隔天凌晨強脫女友衣褲性侵得逞後，還逼女友為其口交，又動手毆打女友，強迫解鎖手機內網路銀行密碼，以每次5萬元，分兩次轉帳至個人銀行帳戶內。
女友為求脫身，假意允諾願從公司宿舍搬回來一起同居，余男擔心女友報警，出言威脅不得對外張揚，還要女友拿余男手機並開啟視訊功能，全程視訊監控其行蹤才放人。女友返回公司宿舍後，將余男手機置放於房間裡，向舍監求援並報警處理。
法官認為，雙方原為男女朋友關係，余男主動提分手後，又心有不甘，綑綁女友剝 奪行動自由還動手毆打，又對女友強制性交，期間並以勒索10萬元方式，來迫使女友與其維持關係，又恫嚇不得張揚，實屬恐怖情人行徑，使被害女子身心受創嚴重，犯罪情節實屬重大，又余男犯後僅坦承傷害、妨害自由犯行，其餘犯行均未見悔意，日前依強制性交罪及恐嚇取財罪，判刑5年4個月，仍可上訴。
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