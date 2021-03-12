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聚眾鬥毆大事化小？檢警武裝攻堅抓12人用事實澄清

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣麥寮鄉於本月5日發生一起聚眾鬥毆事，事發後被網友指該案被「大事化小」，警方今天陸續拘提周、鄭、林姓3主嫌及其他涉案嫌犯共12人到案，偵訊後，3名主嫌今晚被聲押。檢警並強調事發當初因被害人低調，堅持不提出告訴，對警方的查問包括事發原因、過程，一直沈默低調，但檢警仍持續追查，並無所謂的「大事化小」。

這起聚眾鬥毆事件發生後，曾在網路流傳，指涉案人的背後可能有人撐腰，才會被「大事化小」，警方今天追出涉案人之後，也對外澄清並無所謂「大事化小」之事，同時說明事發當初第一時間即展開追查，因顧及被害人安全，加上被害人對於警方的追查一直保持低調，但檢警並沒有停止追查腳步。

檢警透露，這起聚眾鬥毆事件，可能與金錢糾紛有關，今天涉案人續到案後，檢警正進一步釐清中。3名主嫌中的周姓男子，因犯下違反槍砲彈藥刀械管制條例等案件，被法院判3年2月確定，今天被捕後隨即發監執行。

另兩名鄭、林姓主嫌等2人，有妨害秩序前科，檢察官認為兩人可能有反覆實施同一犯罪之虞，且有串滅證之虞，且為避免持續危害社會治安，檢方在今晚複訊後，向法院聲請羈押禁見；其餘到案被告則予交保。

另，本月8日發生在虎尾的聚眾妨害秩序案，檢警拘捕8人到案，經檢察官複訊，其中4人向法院聲請羈押禁見獲准。

雲林地檢署檢察長洪家原再次重申，民眾生命和財產安全不容受到迫害，為避免一般鬥毆事件，衍生其他重大刑案；請民眾相信檢警維持治安平穩的決心，多予配合、提供線索，檢警一定會嚴懲不法。

針對本月5日麥寮鄉聚眾鬥毆事件，警方武裝攻堅逮捕12人。記者蔡維斌／翻攝
針對本月5日麥寮鄉聚眾鬥毆事件，警方武裝攻堅逮捕12人。記者蔡維斌／翻攝
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針對本月5日麥寮鄉聚眾鬥毆事件，警方武裝攻堅逮捕12人。記者蔡維斌／翻攝
針對本月5日麥寮鄉聚眾鬥毆事件，警方武裝攻堅逮捕12人。記者蔡維斌／翻攝
針對本月5日麥寮鄉聚眾鬥毆事件，警方武裝攻堅逮捕12人。記者蔡維斌／翻攝

檢察官

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