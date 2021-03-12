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雲林風電抗爭升溫傳暴力 警方主動深入追凶

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣台西鄉風電最近屢遭村民抗爭，昨天更傳出風電廠商人員遭村民毆打的事，警方昨天獲悉後馬上追查出丁姓村民涉案，因傷害案屬告訴乃論，將待當事人提告後，通知丁姓村民到案說明。

達德公司施工的台西鄉風力發電連日來引起當地五港村民抗議，指控風力設施距離村落太近，工程因此停工3次，昨天工程恢復進行，一大早有2、3名村民跑到工地抗議，強烈要求停工。

達德公司雲林辦公室潘姓執行長出面說明，並指沒收到公司指示，不得任意停工，引起1名村民不滿，咆哮叫罵進而動手打人，拉扯潘的衣領，致潘的胸口被抓傷，留下多道抓痕。

傷人案件發生後，抗爭民眾漸多，警方趕到現場戒護，未再發生衝突，雙方同意今天再召開協調會協商，台西警分局長張文峰得知抗議衝突有人被拉扯受傷，立即指示員警調查，很快查出丁姓村民涉案。

由於傷害係告訴乃論，潘姓廠商幹部到今天下午仍尚未提告，警方除主動告誡村民要理性之外，將待當事人完成提告後，再通知丁姓村民到案說明。

台西鄉民昨天到達德公司的風電工地抗議，一名村民出手打人，致達德潘姓幹部胸口被抓傷。記者蔡維斌／翻攝
台西鄉民昨天到達德公司的風電工地抗議，一名村民出手打人，致達德潘姓幹部胸口被抓傷。記者蔡維斌／翻攝
台西鄉民昨天到達德公司的風電工地抗議，一名村民出手打人，致達德潘姓幹部胸口被抓傷。記者蔡維斌／翻攝
台西鄉民昨天到達德公司的風電工地抗議，一名村民出手打人，致達德潘姓幹部胸口被抓傷。記者蔡維斌／翻攝

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