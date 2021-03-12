核研所女助理研究員享民脂民膏竟貪汙 撤職停用2年

行政院原子能委員會核能研究所助理研究員許瀞友負責「轉譯實驗室清潔標案」期間，和得標廠商翔騰公司負責人蔡朋霖、女經理戴若雅勾結，廠商未履約完成實際內容，她卻製作不實文書報結，在2017年、2018年3個標案詐得108萬元。桃園地院依貪汙治罪條例判許女7年徒刑，褫奪公權4年；原委會將她送懲戒，懲戒法庭判撤職，停止任用2年。

43歲的許瀞友是核研所薦任第8職等助理研究員，負責核研所同位素組069館轉譯實驗室維護以及環境清潔等相關採購案申請、履約管理和驗收等業務。

核研所指定許瀞友為2017 、2018年度「069 館轉譯實驗室潔淨室例行環境清潔作業程序及TAB 調整」標案履約管理人，翔騰公司得標。依契約約定，翔騰公司應於2017、2018年度提供「A-D級區無菌無塵室清潔滅菌消毒」的次數分別為26次、18次，「環境監控系統TAB ：項目溫度濕度壓力平衡」的次數分別為4次、3次，「單包裝無菌衣」則各為100套。

兩標案的「投標標價清單/採購明細表」其他履約事項載明「本案數量為全年預估數量，實做實付，得標廠商不得據以要求全數執行」、「得標廠商須於本所需求單位通知後7日內執行」、「清潔維護完成後需填寫清潔維護單供使用單位審查」。

許瀞友明知翔騰公司未主動派員工履行「轉譯實驗室清潔標案」，另包括清潔、交付無菌衣組，竟在驗收前以電子郵件通知戴若雅，佯稱以核研所通知翔騰履約，並交付相關文件、證明及發票，蔡朋霖指示戴女製作不實驗收資料給許女。

檢方指出，許女和蔡、戴女等人分別在2017年9月29日詐取29萬7千元、2018年1月2日詐取31萬3千元、2018年12月詐取47萬元，3個標案合詐108萬元。

桃園地院審理後認為許瀞友身為公務員，俸祿是民脂民膏，竟和翔騰公司合謀以不實文件驗收、層轉審核，害核研所承辦人員撥款，破壞公務機關聲譽，上個月依公務員共同犯利用職務上機會詐取財物等2罪判她7年徒刑，褫奪公權4年。

本案2019年爆發後，立委也質疑原委會何時要徹查、追究責任，原委會將許瀞友移送懲戒。懲戒法庭認為許女除觸犯貪汙治罪條例刑罰法律外，也違反公務員服務法，嚴重影響政府信譽、有懲戒必要，判撤職、停止任用2年。