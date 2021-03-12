勞動基金弊案 復華副總：游迺文在私廚吹噓人脈、介紹女友

復華投信基金經理人劉建賢。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

勞動部勞金局投資組前組長游迺文與寶佳集團執行長唐楚烈、投信業者聯手操縱遠百股價，讓寶佳不法獲利18億元，復華投信公司投資副總劉建賢被起訴；台北地院今天傳喚劉出庭，他承認參與去年8月私廚餐宴，否認犯罪，稱游一直談論立委、官員等政治人物，他不認識也不想再應酬，就藉詞先回家。

劉建賢稱，他只在勞動局的季檢討會上看過游迺文，私下與游沒有聯絡方式，印象中游迺文會向復華投信投資長邱明強推薦股票，再由邱將訊息轉達經理人，「但我還是會從基本面重新研究」。

劉說，去年8月10日台北市復興南路私廚「馥邑隱廚」的餐會，出席者有游迺文、寶佳集團的邱裕元、寶佳執行長唐楚烈的兒子唐振堯、邱明強，他發現，游迺文不斷吹噓自己的人脈、交遊廣闊，還要幫唐振堯介紹女朋友。

劉建賢說，游迺文與邱裕元有許多交集，一直在談論議員、立委、政府官員等政治人物，但2人講的名字他全不認識，所以沒有參加話題。

劉建賢表示，私廚餐會中遊迺文提了裕隆、全家、遠百3檔股票，他也向與餐人分享對台積電、聯發科的看法；接近晚上9點，游迺文還要繼續喝酒、抽雪茄，他與邱明強已不想再交際應酬，就藉詞回家接小孩離開私廚，游迺文後來和別人談什麼，他不知道。

劉說，餐會之後，邱明強請他研究游迺文提的購股建議，經他評估覺得，裕隆因為推展「納智捷」可能繼續虧損，全家每天只幾張成交量，只有遠百基本面轉機往上，因此邱明強請他正式與研究員陳周倫一起研究遠百。

劉建賢說，他研究得出遠百在中國虧損提列完畢後，每年少10到11億元的損失，疫情過後年度EPS將有1.2到1.9，由於成長幅度達到60%即具投資意義，才會將研究結果回覆邱明強。