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勞動基金弊案 投信經理不認罪：連游迺文的「迺」都寫不出來

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否認勞金炒股 投信經理：連游迺文的「迺」都寫不出來

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

勞動基金運用局。記者陳正興／攝影
勞動基金運用局。記者陳正興／攝影

勞動部勞金局投資組前組長游迺文與寶佳集團執行長唐楚烈、投信業者聯手操縱遠百股價，讓寶佳不法獲利，檢方起訴統一投信資深投資經理郭士慶。台北地院今天傳喚郭出庭，他否認犯罪，「起訴書寫的不是事實」。

郭士慶說，去年8月統一投信資深副總闕志昌叫同為投資經理的孫民承、研究員俞建業研究遠百，闕說是「游組長」的建議，他不認識游迺文，游迺文的「迺」他寫不出來，更與游迺文沒有私交、沒有任何聯絡方式。

郭士慶說，闕志昌是口頭轉達游迺文的建議，但他聽了不以為意「他講他的，我做我的」，闕志昌轉傳的話對他而言意義並不大。

郭說，他與孫民承都是闕志昌的部屬，投資報告書對是否下單投資不具拘束力，實務上就算建議買進某檔股票，但也可能將某檔股票賣出。

郭士慶說，遠百發言人湯治亞聽說很難約訪，他在統一投信不負責百貨類股分工，因同仁不在勤，才臨時參與電話約訪，但他只列席、沒發言，「沒有講過一句話」，他工作上從來不干涉研究員如何撰寫投資報告，會與闕志昌聯名同意下單，只是形式上的審查而已。

郭士慶的律師辯護說，郭士慶與同案被告比較起來，與游迺文沒有LINE的通聯、沒有與游迺文在台北101附近的捷運站會面、沒有參加高檔炒股餐敘、沒有刪除相關通訊紀錄，更沒有指示研究去員製作報告。

律師還說，郭士慶在統一投信還負責和泰產險、新光產險代操業務，卻沒有藉機會買進遠百討好游迺文或者別人，更顯示他不涉犯罪、毫無犯意。

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