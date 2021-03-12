內線交易所得計算牽動趙建銘台開案 大法庭徵詢2教授

前總統陳水扁女婿趙建銘涉台開內線交易案，官司纏訟15年，卻因犯罪所得如何計算遲遲未定讞；最高法院因另案出現類似的內線交易犯罪所得計算問題，提交大法庭。大法庭今行準備程序，法官何信慶表示將請政大法學院教授劉連煜、台北大學法律系教授陳彥良擔任專家學者，檢方、被告律師若有問題，4月1日前提出。

上櫃公司普格科技董事長王格琮、實質董事張勛逵在2012年10月20日知曉公司有不合營業常規交易而遭受巨額損害，張即在22日把持有的250仟股公司股票賣出；王格琮24日把消息告知哥哥王格瑞，王格瑞當天、翌日陸續賣出970仟股普格股票。普格公司在25日深夜11點多才在網路公開資訊觀測站揭露公開巨額損害訊息，26日普格股價大跌，至同年11月19日止，17個營業日都以跌停價收盤。未來大法庭若統一犯罪所得計算見解，台開案也會一併適用，影響重大。

趙建銘2005年兩度參加「三井宴」涉台開公司內線交易，歷審均認定有罪，但因最高法院對犯罪所得計算意見不同，已五度發回更審；高等法院更五審去年10月底認定共犯不法利益總額計算達1億318萬餘元，屬證券交易法加重內線交易罪，但適用速審法減刑，判趙建銘3年8月徒刑。案件上訴，由最高法院刑九庭法官邱忠義承審。

因犯罪所得計算有原則重要性，大法庭本次的法律問題有二，第一是證券交易法第171條第1項第1 款之內線交易罪，因犯罪獲取的財物或財產上利益（直接利得），應如何計算？另外，計算內線交易直接利得範圍，應否扣除證券交易稅及證券商手續費等稅費成本？

其中，如何計算犯罪所得最高院至少有4種不同看法。第一種是「實際所得法」，意指得知內線消息後買入或賣出股票，以買賣股價的差額乘以股數來計算犯罪所得，無論股價漲跌是否和公開重大消息有因果關係。最高法院過去「明基電通案」、「捷普併購綠點案」判決採此見解。

第二是「關聯所得法」，意指股價變動必須和公開重大消息有因果關係，才能以漲跌後的股價來計算犯罪所得，若股價變動是基於其他經濟或非經濟上因素就不能就以變動股價來計算犯罪所得，而有無因果關係應交由專家或專業鑑定機構判斷。過去最高法院2007、2009、2012、2015年台開案判決，以及2012年、2015年千興公司案判決與2016年力特光電案的判決，皆採關聯所得說。

「擬制所得法」則是第三種見解，意指以公開重大消息後某個基準點的價格差額來計算犯罪所得，通常以消息公開後10個營業日平均收盤價格差額來計算，民事損害賠償多採此學說。最高法院2013年宏碁併購倚天案、2016年名鐘科技案、2017年優盛醫技案等判決採此見解。

第四種看法為「兩個交易日差額法」，意指以消息公開前最近交易日的每股成交均價，擬制為行為人買入（或賣出）的價格，並以消息公開後18小時最近交易日的每股成交均價，擬制為再行賣出（或買入）時的價格，兩者差額乘以股數即為直接利得。曾採此見解的就是2018年最高法院審理的台開案。

另外，內線交易犯罪所得計算要不要扣除證券交易稅和手續費？有一派主張要扣除，採「差額說」，認為直接利得計算要扣除買賣成本，所以手續費、證券交易稅要扣除；另一派「相對總額說」則認為不用扣除，指要剝奪犯罪所得應該要全額，不用扣除成本，因為內線交易影響金融秩序重大，有嚴懲的必要。

至於台開內線交易案另涉及共犯犯罪所得要「合併」或「個別」計算的見解問題，因本次提案的刑八庭承審案件沒有此項基礎事實，不在提案大法庭討論範圍內。

律師李傳侯向法官表示，希望修正兩題綱，並指應釐清「犯罪所得利益等於犯罪所得嗎？」，否則兩題目他的主張可能會不一樣。法官表示若有疑問，書狀會先送給專家學者表示意見，本件候核辦。