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勞金炒股案／寶佳邱裕元不認罪 稱與游迺文只討論一般訊息

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

勞動部勞金局投資組前組長游迺文與寶佳集團執行長唐楚烈、寶佳投資主管邱裕元結合復華、統一、群益投信操縱遠百股價，邱偵查中羈押，起訴後交保，台北地院今天傳喚邱裕元出庭，邱否認犯罪，稱與游迺文見面只討論一般市場訊息。

檢察官指控，邱裕元2020年8月10日與游迺文、復華投信執行副總邱明強、投資副總劉建賢、寶佳執行長唐楚烈子的兒子唐振堯5人在台北市復興南路高檔私廚「馥邑隱廚」吃了6萬多元的餐飲，餐費由寶佳出帳，目的為炒作遠百股票。

不過，邱裕元辯稱，那場飯局不是專為商討如何炒作遠百股票邀約，而是因唐振堯剛從國外回來、又在寶佳集團任職，唐楚烈希望他幫兒子介紹金融界人脈，席間也討論不只遠百一檔股票。

根據蒐證，檢方指控游迺文曾在2020年7月31日和邱裕元相約在「老地方」談論遠百購股事宜，邱說，「老地方」是一般的Cama或星巴克咖啡，和游迺文定期都會見面談論最近大盤盤勢或市場訊息，並沒有特別之處。

另，檢方指控邱裕元在高檔餐會後，隨即傳LINE的訊息給唐楚烈稱「事情辦好了，下周開始處理」，邱說，對話紀錄指的是寶佳買日盛金的事，他因剛好認識日盛金肖姓大股東妻子的黃姓中間人，不過，寶佳創辦人林陳海沒有表示意見，「事情就不了了之」，也與遠百無關。

邱裕元還說，他曾向唐楚烈表示「遠百我見機行事」，這句對話指的是因不知道開盤後股票開高還是開低，當下唐楚烈可能無法看盤，才傳訊息義務告知。

邱裕元還告訴法官，股票交易原則上就是低買高賣，唐楚烈回話稱「低檔撐一下」是唐的習慣用語，講的是若股價在低檔可以買一些。

寶佳資產顧問邱裕元。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
寶佳資產顧問邱裕元。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

游迺文 勞動部

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