首樁暴力！雲林風電廠商幹部被毆 抗爭風波持續延燒

達德能源集團在雲林沿海施作風電，幾天來連續引起村民抗爭，昨天更發生達德雲林辦公室執行長潘正綱在工地被村民毆打事件，雙方今天下午召開協調會仍沒有具體結論，遭村民施暴的潘正綱除譴責暴力並將檢具傷單向警方提告。

達德能源集團雲林辦公室執行長潘正綱，昨天上午在雲林縣台西鄕五港村風電工地，督導K38風機的施工進度，有幾名村民到工地要求停工，潘正綱向對方說明未獲公司指示，不能任意停工，引起村民不滿，在一陣咆哮後，即拳頭相向，動手拉扯，被現場的人拉開後，才未發生進一步衝突。

潘正綱説，K38風機工程是合法取得建造許可證，由於村民有不同意見，該風機工程也被迫三度停工，為讓工程能順利進行，也持續與村民溝通，並對工地周邊養殖戶給予補償，但仍有村民持續抗爭阻撓工程。

儘管昨天發生村民施暴事件，但達德公司今天下午仍依原定的協調會，與村民溝通。村民主要訴求仍要求風電必須距離村落1500公尺以上，確保他們健康。今天協調會上達德公司向村民說明，目前我國規定只須250公尺，他們是按國家標準去做的。