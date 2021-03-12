首樁暴力！雲林風電廠商幹部被毆 抗爭風波持續延燒
達德能源集團在雲林沿海施作風電，幾天來連續引起村民抗爭，昨天更發生達德雲林辦公室執行長潘正綱在工地被村民毆打事件，雙方今天下午召開協調會仍沒有具體結論，遭村民施暴的潘正綱除譴責暴力並將檢具傷單向警方提告。
達德能源集團雲林辦公室執行長潘正綱，昨天上午在雲林縣台西鄕五港村風電工地，督導K38風機的施工進度，有幾名村民到工地要求停工，潘正綱向對方說明未獲公司指示，不能任意停工，引起村民不滿，在一陣咆哮後，即拳頭相向，動手拉扯，被現場的人拉開後，才未發生進一步衝突。
潘正綱説，K38風機工程是合法取得建造許可證，由於村民有不同意見，該風機工程也被迫三度停工，為讓工程能順利進行，也持續與村民溝通，並對工地周邊養殖戶給予補償，但仍有村民持續抗爭阻撓工程。
儘管昨天發生村民施暴事件，但達德公司今天下午仍依原定的協調會，與村民溝通。村民主要訴求仍要求風電必須距離村落1500公尺以上，確保他們健康。今天協調會上達德公司向村民說明，目前我國規定只須250公尺，他們是按國家標準去做的。
對於達德的說明，村民並不接受，協調會並無具體結論。會後，潘正綱表示，他因工程來雲林也有一段時間，了解當地民眾的需求，也認為多數民眾是理性，甚至支持國家綠能政策，公司也盡力配合滿足地方民眾的需求，但對部分民眾的暴力行為，他無法接受，將對施暴的村民提出控告，也籲請警方能協助維護工程人員的安全。
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