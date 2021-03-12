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台新銀前理專周勵宏盜2.8億 重罪起訴繼續羈押

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

台新銀行前高階理專周勵宏盜領客戶資金2.8億元，偵查中羈押禁見，今天被依違反銀行法特殊背信罪起訴，檢方建請從重量處10年以上有期徒刑，台北地院分案後，仍裁定周勵宏羈押、不禁見。

裁定書指出，周勵宏所犯為最輕本刑7年以上重罪，涉被害金額高達2億多元，有逃亡相當理由存在，且依卷證對話紀錄及周經常與他人聯繫移民、換護照事宜，有逃亡之虞。

裁定說，周勵宏被查辦後，要求共同被告拒絕提供犯罪資料、拖延調查，更有與他人提及脫產事宜，有湮滅證據之虞，考量司法權行使、公共利益維護，裁定羈押，但不禁見。

42歲的周勵宏任職財務理專10年，為填補個人巨額投資虧損，萌生貪念，台北地檢署指控，周自2009年1月9日起替客戶進行資產規劃、財富管理及銷售各項金融商品時，將客戶帳戶款項匯至自己親友的銀行帳戶，再轉匯回自己名下。

依檢方起訴資料，全案受害者有6人，三名林姓家族顧客分別被騙取620萬元、1757萬5700元、200萬元，陳姓顧客被騙取2億5506萬8525元，龔姓顧客被騙取173萬元，張姓顧客被騙取100萬元。

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

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