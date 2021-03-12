聘沒醫師執照員工幫病患拔牙 桃園某名醫詐573萬健保費

桃園郭姓、黃姓牙醫師因貪圖健保費、掛牌費用，明知診所內的吳姓員工僅牙醫系畢業，但沒有牙醫師資格，竟讓他替病患治療，再將其醫療行為做成不實病例，偽造成郭、黃的名義，向健保署詐領573萬多元健保費。示意圖／ingimage

桃園郭姓、黃姓牙醫師因貪圖健保費、掛牌費用，明知診所內的吳姓員工僅牙醫系畢業，但沒有牙醫師資格，竟讓他替病患洗牙、拔牙及根管治療，再將其醫療行為做成不實病例，偽造成郭、黃的名義，向健保署詐領573萬多元健保費，檢方考量郭將犯罪所得全繳回，偵結予以緩起訴處分。

檢調查出，郭姓牙醫師（45歲）為桃園楊梅、新北板橋某2間牙醫診所負責人，除聘僱黃姓牙醫師（34歲）職業外，明知另名吳姓員工雖是某國立大學牙醫系畢業，但尚未取得牙醫師執照，仍讓他在2間診所替病患洗牙、拔牙，做根管治療等醫療行為。

由於2間診所都有和衛福部中央健康保險署簽約辦理全民健保，郭竟從2014年至2017年間，指示診所行政助理製作不實的「保險對象IC卡回傳就醫紀錄明細」、「保險對象門診就醫紀錄門診」及「中央健保局特約醫事服務門診費用申請總表」等。

行政人員並以吳員的非法醫療行為，偽造成是郭姓、黃姓醫師替換診看病紀錄，分別從2間診所並持上該資料等向健保署詐領達573萬多元健保費。直到有民眾向健保署檢舉才曝光，並經桃園市調查處移送偵辦。

檢方訊時，郭姓、黃姓醫師，以及吳姓員工均坦承不諱，另有診所相關證人指證，以及就診名冊、診療名冊，詐領健保費統計表及相關紀錄佐證。

檢方審酌，郭姓、黃姓醫師明知吳男並分合法牙醫師，竟為貪圖健保費用請領及掛牌費用，罔顧病患權益及就診安全，由吳受僱後非法執行醫療行為，並將其診療內容偽以郭、黃的名義製作病例，藉此向健保署詐領診療費，涉犯醫療法、偽造文書及詐欺罪嫌。