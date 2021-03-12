聽新聞
test
0:00 / 0:00
蛙蛙文創拒派員出席協調會 北市消保官怒批：惡意缺席
蛙蛙文創因口罩延遲出貨及退費引發爭議，因負責人李子斌日前過世，消費者擔心款項無法退回，北市法務局下午舉行調解會，不過蛙蛙文創的代理人原本要出席，卻臨時在中午告知法務局無法到場，造成協調會無法達成任何共識， 消保官龔千雅也怒批，蛙蛙文創臨時惡意缺席，浪費消費者時間和行政機關成本。
龔千雅指出，至昨天晚上止，法務局收到的訊息是蛙蛙文創會派員出席，公司網站上也說雖然負責人死亡，但不會逃避企業責任，會出席消保官的調解會議，沒想到最後臨時惡意缺席。
龔千雅說，由於消費者對蛙蛙文創仍有很多疑慮，但業者卻不說明如何處理，消保官給予譴責，也會持續關注蛙蛙文創的是否選任新任負責人，處理債務。
市府共受理1千多件蛙蛙文創的消費爭議案件，全國共2千多件，進入調解約有500件，今天安排出席協調會的消費者共70人，僅一半到場。因口罩到現在已經出現價差，消費者大多希望能退回款項而非口罩，金額不一，從數千、萬元起，最高達20萬元。參加協調會的民眾說，就算負責人死亡、公司清算，也應賠償消費者。
議員陳怡君有受消費者委託，但今天要出席協調會，卻遭法務局拒絕，批評法務局是在保護誰？為何不讓議員監督，且她曾告訴消費者直接走法律程序提告詐欺，但法務局卻有人在消費者的群組中帶風向，要大家來參加協調會，但 結果是這樣？業者不出席，開這種會沒有用。
對此，法務局表示，民眾可以請求是民事賠償，可透過法院和消保官，走團訟可經由消保會，團訟的部分，消保官已經在接洽處理中。至於今天業者沒有出席，參加協調的消費者，仍可拿到調解不成立證明書，以利未來從事訴訟之用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言