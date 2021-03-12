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蛙蛙文創拒派員出席協調會 北市消保官怒批：惡意缺席

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導

蛙蛙文創口罩延遲出貨及退費引發爭議，因負責人李子斌日前過世，消費者擔心款項無法退回，北市法務局下午舉行調解會，不過蛙蛙文創的代理人原本要出席，卻臨時在中午告知法務局無法到場，造成協調會無法達成任何共識， 消保官龔千雅也怒批，蛙蛙文創臨時惡意缺席，浪費消費者時間和行政機關成本。

龔千雅指出，至昨天晚上止，法務局收到的訊息是蛙蛙文創會派員出席，公司網站上也說雖然負責人死亡，但不會逃避企業責任，會出席消保官的調解會議，沒想到最後臨時惡意缺席。

龔千雅說，由於消費者對蛙蛙文創仍有很多疑慮，但業者卻不說明如何處理，消保官給予譴責，也會持續關注蛙蛙文創的是否選任新任負責人，處理債務。

市府共受理1千多件蛙蛙文創的消費爭議案件，全國共2千多件，進入調解約有500件，今天安排出席協調會的消費者共70人，僅一半到場。因口罩到現在已經出現價差，消費者大多希望能退回款項而非口罩，金額不一，從數千、萬元起，最高達20萬元。參加協調會的民眾說，就算負責人死亡、公司清算，也應賠償消費者。

議員陳怡君有受消費者委託，但今天要出席協調會，卻遭法務局拒絕，批評法務局是在保護誰？為何不讓議員監督，且她曾告訴消費者直接走法律程序提告詐欺，但法務局卻有人在消費者的群組中帶風向，要大家來參加協調會，但 結果是這樣？業者不出席，開這種會沒有用。

對此，法務局表示，民眾可以請求是民事賠償，可透過法院和消保官，走團訟可經由消保會，團訟的部分，消保官已經在接洽處理中。至於今天業者沒有出席，參加協調的消費者，仍可拿到調解不成立證明書，以利未來從事訴訟之用。

蛙蛙文創因口罩延遲出貨及退費引發爭議，因負責人李子斌日前過世，消費者擔心款項無法退回，北市法務局下午舉行調解會。記者楊正海／攝影
蛙蛙文創因口罩延遲出貨及退費引發爭議，因負責人李子斌日前過世，消費者擔心款項無法退回，北市法務局下午舉行調解會。記者楊正海／攝影
北市消保官龔千雅。記者楊正海／攝影
北市消保官龔千雅。記者楊正海／攝影

文創 消保官 口罩

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