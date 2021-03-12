聽新聞
test
0:00 / 0:00
吸笑氣開車恍神撞民宅 他瞎扯是太累 被依公共危險判3月
桃園潘姓男子開車吸笑氣，導致注意力、反應力下降自撞路邊鐵皮屋，警方到場時還呈現恍惚、手腳顫抖，一臉狼狽模樣，檢方訊時卻仍辯稱「只是太累、誤踩油門」，法院認為他當時顯時已經呈現不能安全駕駛狀態，卻執意上路造成公眾交通危害，依公共危險罪判他3月徒刑，可上訴。
檢警調查，潘男去年9月5日早上7點多在車內吸食笑氣，明知已經處於不能安全駕駛狀態，仍然發動汽車上路，9點多行經中壢區因精神無法集中，竟直接撞上路旁1處鐵皮屋，警方獲報到場從他車上起獲笑氣鋼瓶、氣球等。
檢方訊時，潘坦承有吸笑氣後開車，但矢口否認有不能安全駕駛，辯稱自己是不小心踩到油門，可能是太累才導致。但檢方勘驗警方秘錄器，發現潘當時意識模糊，下車後身體不斷搖晃，手腳還會顫抖沒辦法完成平衡測試，顯見因吸笑氣導致反應力下降，依法起訴。
法院也認為，潘所犯刑法185之3條不能安全駕駛動力交通工具罪，審酌他明知笑氣會降低判斷力、反應力及控制力，竟仍施用後還開車上路發生事故，除危害自己安全，也罔顧公眾交通安全，對其他用路人造成威脅，犯後還否認，依公共危險罪判他3月，得易科罰金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言