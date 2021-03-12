5年後中時判賠50萬且得道歉 黃國昌：還家人起碼公道

中國時報2015年刊登「養雞種樹？黃國昌謊言被戳破」報導，指角逐立法委員中的黃國昌岳父在中國山東投資上億元農業園區、蓋工廠，黃認為中時副總王健聖明知他與龍口市水利建築安全工程有限公司無任何關係，岳父未曾投資上億元，求償500萬元並要求道歉。台北地院判中時和王連帶賠償50萬元並登報道歉，高等法院、最高法院接連駁回中時等上訴確定。

黃國昌今天中午在臉書上表示這是「遲來的公道」，指2015年蔡衍明的中國時報以大篇幅的不實報導抹黑他和岳父，忍無可忍提起民事訴訟。黃說，經過5年，終於勝訴確定，心情非常複雜。

黃表示中時的不時抹黑報導讓他的家人受波及、傷害，希望這個遲來的正義能夠讓家人得到一點起碼的公道。他並說「接下來，就看蔡衍明的旺中，何時要老老實實公開刊登道歉啟事。」

中國時報在2015年12月27日刊登標題為「養雞種樹？黃國昌謊言被戳破」的報導，但黃的岳父未曾在中國投資上億元，報導所稱高熙治任負責人的龍口熙隆汽車配件有限公司則於2010年間因從未營運遭註銷登記，所謂農業園區實為果園及農舍，並無大型廠房等設施。

報導中的照片為「龍口市水利建築安全工程有限公司」，與黃和家屬無關係，黃認為這篇報導使讀者誤以為黃國昌的岳父在山東投資、黃說謊，不法侵害他名譽權，因此求償500萬元，要求在聯合報等報紙上刊登道歉啟事。

高等法院認為中時報導張冠李戴，所使用的兩張照片，一看就知是龍口市水利公司，與熙隆公司毫無關聯，王健聖卻組合刊登，未謹慎檢查使用資料的正確性，已違反「一般負責任且對他人名譽權有適當尊重之人」為相同言論時，所應為的查證和合理判斷。

高院認為王健聖因過失不法侵害黃國昌名譽權，中國時報為王健聖的僱用人，應負連帶賠償責任。黃國昌為博士學歷、名下有數筆不動產及汽車；王健聖為大專畢業，任中國時報編輯部副總編輯，名下無不動產，有薪資收入；中國時報實收資本額51億8千萬元，衡酌後認為500萬的精神慰撫金要求過高，減為50萬元妥適。