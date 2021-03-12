誠創科技董座馬永玲涉嫌炒股遭辦 400萬元交保否認不法

誠創科技公司董事長馬永玲，被控與正泰旅行社老董洪清陽集資上億元，透過元大證前業務部副總許國樑操縱自家股價。台北地檢署昨搜索約談馬等人，今依違反證交法命馬以400萬元交保併限制出境。據悉，馬否認不法，辯稱是許所為。檢方不排除對許發布通緝。

檢調追查，誠創科技2016年因諸多因素導致財務虧損，預計辦理現金增資及可轉債（CB）4億元，藉此向市場募資；馬永玲為讓誠創股價維持一定水平，找許操盤股價，涉嫌違反證交法操縱股價等罪嫌。

檢調調查，許國樑疑似由國良公司前負責人鄭國良使用19個人頭、共31個帳戶，以相對成交等方式，分波段將誠創股價從12元，拉抬到隔年的24元。

檢調懷疑，該集團炒股資金來源有秘密管道。第一，是洪清揚從旅行社帳戶匯款超過五千萬元到許國樑帳戶；第二，數千萬元資金疑似來自馬永玲，正積極勾稽比對金流。

據悉，馬永玲否認不法，將出售5000多張誠創的決策推給許國樑。他辯稱，相關股票交易是委託許負責，許私下所為自己並不知情，更沒提供資金。部分被告承認有買賣交易，但辯稱僅是單純投資，沒有炒股意圖。

誠創科技監察人黃志達15萬元交保、誠創科技稽核經理康書銘20萬元交保、洪清陽與妻子妻子姬紅英也各20萬元交保、許國樑好友鄭國良30萬交保、鄭朝印10萬交保；至於許國樑人在大陸未到案，若傳拘無著，將依法發布通緝。