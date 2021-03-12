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南投看守所面臨老化 安排團康維護阿公級收容人健康

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

台灣人口快速老化，連監所也面臨收容人高齡化問題。南投看守所也重視這些高齡收容人的身心健康，由心理師為65歲以上老人指導團康活動，讓高齡收容人在執行期間，手腳身體能有足夠的運動量，也讓他們情緒獲得抒發，安心服完刑期。

台灣監所建築大多數較為老舊，隨著台灣進入高齡化社會，逐漸不符合年老收容人需求，最常見的就是缺乏無障礙空間。南投看守所表示，已經針對高齡化問題，改善所內設施。例如，過去的蹲式馬桶，都已經改為坐式馬桶，並加裝扶手，另外也有防滑地磚，避免浴室積水，造成行動不便或年紀大的受刑人發生危險。

南投看守所大多為羈押中被告或輕罪收容人，還有收容80歲以上老人，主要是因為危險駕駛觸犯公共危險罪。所長于淑華說，希望收容人不要因為老而不活動，應從工作、活動、運動中找到健康，也因此安排心理師指導年長收容人團康活動。

團體活動以暖身操活動筋骨增加成員熟悉度，簽署團體規範各自選擇代表自己的色筆，沿著自己手的輪廓畫出自己的手，有阿公級收容人行動不方便，成員互相協助增進互動，心理師也安排傳球活動讓年長者輕鬆自節奏，增加彼此信任感。

78歲的老賴酒駕多次，他開玩笑，看守所照顧有佳，真讓他捨不得出去，讓成員都開懷大笑。所方還是提醒這些年長者，服完刑期後要遵守酒後不開車，確保自己和他人安全。

南投看守所為年老收容人安排團康活動，確保他們執行期間身心健康。圖／南投看守所提供
南投看守所為年老收容人安排團康活動，確保他們執行期間身心健康。圖／南投看守所提供
部分收容人年紀超過80歲，南投看守所也安排團康活動，照顧高齡收容人健康。圖／南投看守所提供
部分收容人年紀超過80歲，南投看守所也安排團康活動，照顧高齡收容人健康。圖／南投看守所提供
南投看守所為年老收容人安排團康活動，確保他們執行期間身心健康。圖／南投看守所提供
南投看守所為年老收容人安排團康活動，確保他們執行期間身心健康。圖／南投看守所提供

高齡化 馬桶 台灣人

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