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押去大陸割腎賣器官還錢！ 桃園黑幫放重利還逼強制工作

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園在地幫派黑人家族前年曾在血鷹幫2人持槍挾持9人質案，居中協調讓警匪對峙和平落幕，年前又爆出1名成員欠賭債遭竹聯弘仁會押走；桃園警方掌握黑人家族經營1間當舖放高利貸，被害人還不出錢會被押去強制工作、恐嚇「押去大陸賣腎」，警方逮捕陳姓主嫌等6人依組織等罪嫌送辦。

桃園分局指出，陳姓主嫌（37歲）與黃姓操盤手（41歲）以及公司1名女會計、3名員工等，為列管幫派黑人家族成員，並於桃園車站後站經營1間當鋪掩護放高利貸，店門口還大喇喇寫著「有難同當」、「當務之急」等標語，實則對外以高達每月11%至20％的高額利息。

警方說，陳等利用信用破產、或是籌不出有價物抵押的民眾，專門放款收高利貸，近期有2名被害人因借錢孔急，借了5、6萬元一時無法將本金連同利息全數還清，陳等就會逼他簽立條約，命他們到人力仲介強制上班，領取的薪水得立刻還錢，限制人身、工作自由。

警方還說，陳等還會以「還不出錢賣去大陸割器官」、「送去大陸賣腎」等語恐嚇，日前有1名被害人不堪追債，趁機逃跑向警方報案才曝光，被害人並供稱，曾在當鋪內遭眾人圍毆、痛扁一頓，但因缺乏相關監視器影響，警方目前仍在蒐證中。

桃園分局經報請桃園地檢肅貪兼重大組檢察官雷金書指揮，昨天中午12點多持搜索票，會同保安大隊特殊任務小組到場攻堅，逮捕陳男等6人，查扣相關當票、帳冊電腦等物證。

檢方複訊時，陳等5人僅對客觀證據坦承，其餘施暴、恐嚇部分則避重就輕，檢方訊後依強制、恐嚇、傷害、加重重利及組織犯罪等罪嫌，將陳男、黃男向法院聲請羈押，其餘交保候傳。

警方將黑人家族陳男等6人依重利、強制及組織等罪嫌送辦。圖／警方提供
警方將黑人家族陳男等6人依重利、強制及組織等罪嫌送辦。圖／警方提供
警方查扣電腦帳冊等證物。圖／警方提供
警方查扣電腦帳冊等證物。圖／警方提供

恐嚇 當鋪 幫派

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