勞金炒股游迺文辯無罪：只和投信業「在捷運站閒聊」

勞動部勞金局投資組前組長游迺文與寶佳集團執行長唐楚烈、投信業者聯手操縱遠百股價，讓寶佳不法獲利1.8億元，檢方依貪汙、證交法、投顧法起訴12人，唯一公務員被告游迺文去年羈押迄今，台北地院今天提解游開庭，游否認犯罪。

游迺文說，遠百本來就是勞動基金投資的標的之一，投信業者中，他只有和復華投信投資長邱明強見面吃飯過，與群益投信資產管理部專業副總經理謝志英、統一投信資深副總闕志昌2人，都只在捷運站閒聊過投資事宜。

游迺文說，寶佳集團他認識投資主管邱裕元，會和邱討論投資的事，邱裕元在LINE上傳「上面的人」、「院裡的好朋友」、「喬事的人」甚至「升主秘兼2組」、「先作前段獲利，再來後段撈名」以及「升副局長」等，都是與邱裕元閒聊的話題，邱想要幫他升官，但他知道實際上不可為。

游迺文辯稱，涉案被告中他只有邱明強、謝志英、闕志昌的LINE，但與他們聊投資的事，不會只針對遠百單一檔投票，而勞動基金的選股都是討論後的結果，他沒有主觀指示部屬下單購買特定股票。

游迺文說，去年7月的私廚餐會，是邱裕元請他聯繫投信業者，餐會有談及遠百，但不是討論得最多，聊最多的反而是日盛、東元；游說，遠百本來就是可投資60個標的之一，因疫情理論上會調整標的，「但有主動提醒部屬」。

游迺文承認工作態度嚴格，否認檢察官指他「強硬霸橫」。游說，遠百可維持穩定股利，從去年配息觀察，縱有衰退仍值得投資，去年8月初的晨會，沒有印象在討論遠百什麼，當時討論主題更包括裕隆、鴻海。

台北地檢署指控，唐楚烈與邱裕元操縱遠百股價，自2019年5月下旬下單買進遠百股票18萬張，去年5至7月倒貨售出量不如預期，聯合游迺文用勞動基金承接。

邱裕元去年8月10日在台北市私廚招待游迺文，享用高達5萬8248元（含稅金為6萬1160元）的餐飲，出席人士的除了游以外，還包括唐楚烈的兒子唐振堯、復華投信投資長邱明強、基金經理人劉建賢。