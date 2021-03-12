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史上最高！台新銀行前理專盜領客戶2.8億 起訴求重判

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

前台新銀行理專周勵宏涉嫌侵吞客戶2.8億多元，遭檢方求處重刑。 聯合報系資料照／記者廖炳棋翻攝
前台新銀行理專周勵宏涉嫌侵吞客戶2.8億多元，遭檢方求處重刑。 聯合報系資料照／記者廖炳棋翻攝

台新銀行前高階理專周勵宏為填補長期投資虧損，12年間盜領經手客戶資金達2.8億多元。台北地檢署今依涉銀行法特殊背信等罪起訴周男及幫助洗錢的黃俊閎、周承蓁，考量周男積極規劃脫產、逃亡海外，飾詞狡辯，犯後態度不佳，建請法院從重判處10年以上之刑。

檢方調查，42歲台新銀行中和分行前高階理財專員周勵宏，任職財務理專10年，因為取得操作金融商品資金，並填補個人巨額投資虧損，萌生貪念，自2009年1月9日起，替客戶進行資產規劃、財富管理及銷售各項金融商品時，接近客戶與其熟識。

取得客戶信賴後，假借方便業務作業為由，請客戶先在空白出款單用印、簽名。周男以黃男、周女帳戶製造資金斷點，私下將客戶帳戶金額匯至自己親友銀行帳戶，最後再匯回自己名下帳戶。

檢方查出，受害者有6人，三名林姓家族顧客分別遭騙取620萬元、1757萬5700元、200萬；陳姓顧客遭騙取2億5506萬8525元；龔姓顧客遭騙取173萬元；張姓顧客遭騙100萬元。

黃男及周女明知台新銀行禁止理財人員與客戶間有金錢往來、台新銀行設有防止客戶將款項匯至理財人員帳戶機制，也知悉提供帳戶給周男是違反台新銀行內部規範，且可預見提供帳戶可能遭作為洗錢犯罪所用，因此認定兩人為幫助犯，今一併起訴。

理財 洗錢 盜領 台新

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