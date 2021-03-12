盛唐負責人辯不知硃砂含鉛丹 受害者律師：兩者都有害人體

台中地院昨天下午首度開庭審理硃砂、鉛丹中毒案，盛唐中醫診所負責人呂志霖（改名前為呂世明），呂表示購買硃砂時，不知裡面有鉛丹，病患的辯護律師羅永安強調「不管是鉛丹或硃砂，都是有害人體」，前議長張宏年的女兒表示父親仍在加護病房，呂犯後推卸責任、沒有誠意，不想與呂和解。法官曹錫浤泓將擇日再開庭。

台中地檢署查出，盛唐中醫診所負責人呂志霖、九褔中醫診所醫師洪彰宏，先是向欣隆藥業有限公司負責人歐國樑購買硃砂入藥，接著歐把鉛丹誤當硃砂販賣，呂、洪不察把鉛丹入藥，造成前議長張宏年等數十人服用後嚴重鉛中毒，去年12月初，依違反藥事法等罪起訴歐國樑、洪彰宏、呂志霖等3人。

法官曹錫泓昨下午在刑二庭首度開庭，呂志霖表示他向合格中藥商購買，對方從事中藥買已數十年，並提供中部各教學醫院藥材，他與對方配合已16年，不曾出錯過，且當時購買不知裡面有鉛丹，使用時不知，直到陸續有病患鉛中毒，他被羈押後才知道。對於鉛中毒患者，他深感抱歉。並強調會負責醫療費用與補償。

呂的辯護律師指出，有46名病患向呂求償，目前呂已與其中23人達成和解。而20名病患透過消保官以團體訴訟求償5億餘元。律師表示當事人希望法院透過調解方式，與求償的病患談和解。

呂的辯護律師並稱衛生署在多年前召開會議中，提議硃砂暫緩禁用，硃砂究竟是否為禁藥？在法律上仍有爭議，請法官查明。

歐國樑坦承販賣禁藥，並稱兩位中醫師都是老經驗，他賣給呂、洪時，一再告知必須外用，本案藥物若外用不可能會有患者受傷，兩名中醫師必須負全責，不能把責任推給藥材商。

吳姓女病患所委任的律師羅永安，強調「不管是鉛丹或硃砂，都是有害人體」、「不管是服用或外用，都是對身體不好的行為」，法官審理時如有發現重大不治或難治，應追加起訴法條傷害致重傷罪。