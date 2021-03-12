賠了夫人又失金 半百男瞞婚劈腿送女友90萬確定討不回

方姓半百人夫外遇羅姓女子，但兩人事後翻臉，方控羅女拿兩人姦情當把柄，威脅不給錢就告訴他老婆，逼他前後匯款90萬元。方提清償借款訴訟，士林地院認為雙方間沒有債務關係，羅女也不是要求方離婚而獲取金錢，判他敗訴。台灣高等法院認為雙方曾互嗆要告對方，還說手上有什麼證據，可見無債務拘束契約，駁回方上訴確定。

方姓男子現已離婚。方表示，2018年開始與羅姓女子交往，但因對方威脅要向他老婆公開兩人不倫關係，逼迫他匯款至國泰世華銀行帳戶充作購屋貸款的財力證明，他只好照辦，2019年1、2月間共匯入90萬餘元。

2019年4月間，方發現羅女以電子轉帳方式分別匯走69萬9500元、20萬元，他宣稱羅女口頭承諾若他離婚就還錢，這應成立債務承認或債務拘束契約。同年10月29日，方姓夫妻離婚，方向羅女催討未果，他提告要求依民法借用人返還借用物義務、侵權行為規定，或口頭契約的法律關係討錢。

羅女則反指方隱瞞已婚身分與他交往，她因交往期間協助方公司行政事務，方才無償送她這些錢；後來她發現方已有家室，隨即和他分手。羅女駁斥有威脅對方給錢，主張雙方沒有消費借貸契約；她說若方與老婆離婚，就願意和他「分享受贈的錢」，這不是承認債務，況且以離婚為給錢條件違反公序良俗。

方姓男子曾以對話紀錄控羅女侵占、恐嚇取財得利等刑事告訴，士林地檢署處分不起訴，高等檢察署駁回再議。方聲請交付審判，也被士林地院裁定駁回。

高等法院細究方姓男子所提出的對話紀錄，發現根本沒有恐嚇他的內容，也與兩人不倫戀情的關聯性極低，無法推論羅女脅迫他借款。

羅女在2019年1月21日凌晨透過網路銀行轉走69萬9500元，下午傳訊息向方表示「跟你講一件事」、「昨天找不到你太生氣，半夜我先把錢轉走了」，方回答「看你，我沒意見」、「那本存款我會存到330萬」、「說到做到」。高院認為方知道羅女轉走前後，2月18日又存了20萬元至帳戶，可見他並不反對羅女「自行動用」。