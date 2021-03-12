曾與林青霞合演、瓊瑤男星馬永玲變科技董 涉炒股4百萬交保

誠創科技董事長馬永玲。記者曾吉松／攝影

曾與林青霞合演電影「我是一片雲」的明星、誠創科技公司董事長馬永玲，被控與正泰旅行社老董洪清陽集資上億元，透過元大證前業務部副總許國樑操縱自家股價，調查局台北市調查處昨天搜索約談23人到案，台北地檢署今天凌晨依違反證交法命馬400萬元交保、限制出境。

事實上，馬永玲的妻子早就在北檢外面備錢等候，且交保金早就準備好，她獲悉丈夫交保後，旋即要親友拿出400萬元辦保，不到1小時就完成保釋，夫妻倆火速搭車離開地檢署。

此外，誠創科技監察人黃志達15萬元交保、誠創科技稽核經理康書銘20萬元交保、洪清陽與妻子妻子姬紅英也各20萬元交保、許國樑好友鄭國良（國良公司前負責人）30萬交保、鄭朝印10萬交保；至於許國樑人在大陸未到案。

馬永玲曾是電影明星，他被移送北檢時，立即遭大批媒體包圍，問他有無炒股，未表示任何意見，但身形比以往消瘦許多。洪清陽移送北檢時，用口罩當帽子遮眼，不讓鏡頭拍到臉部，還用台語反問媒體，「這馬蝦米代誌？」

馬永玲是元大集團創辦人馬志玲么弟， 1970年代以「馬永霖」藝名出道，與紅極一時的「二秦二林」秦漢、秦祥林、林青霞、林鳳嬌演出瓊瑤電影，代表作包括「我是一片雲」、「一顆紅豆」、「金盞花」；不過，馬永玲幾年後就揮別演藝圈，創辦誠創科技，該公司目前是口罩國家隊供應商。

誠創科技2016年因諸多因素導致財務虧損，預計辦理現金增資及可轉債（CB）4億元，藉此向市場募資；馬永玲為讓誠創股價維持一定水平，找來許國樑操盤股價，由鄭國良使用19個人頭、共31個帳戶，以相對成交等方式，分波段將誠創股價從12元，拉抬到隔年的24元。