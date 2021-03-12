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男子酒後嫌機車行吵嗆聲被圍毆 警帶回鬧事4人
44歲周男酒後在家休息，不滿樓下機車行吵雜聲過大下樓理論，疑因酒後講話衝引發機車行內22歲李姓等4名男子不滿，遭4人持棍棒、徒手攻擊，警方獲報趕往，將鬧事4人帶回了解，詢後依妨害秩序移送新北檢複訊。
據了解，周與機車行先前並無過節，昨天晚間10時許，他飲酒後在家休息，仍在營業的機車行因有朋友來訪，喧囂聲不小，引發周男不滿下樓理論。
周飲酒口氣差，又跑到機車行內對李等4人大呼小叫，引發機車行內李等4人不滿，分別以赤手、持棍棒等方式圍毆周男，周被打的頭破血流，所幸警方迅速到場，將周送醫並帶回4人了解案情，警詢後依妨害秩序罪嫌隨案移送新北地檢署進行複訊，傷害罪嫌部分待周酒醒後將了解是否提告。
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