男子酒後嫌機車行吵嗆聲被圍毆 警帶回鬧事4人

44歲周男酒後在家休息，不滿樓下機車行吵雜聲過大下樓理論，疑因酒後講話衝引發機車行內22歲李姓等4名男子不滿，遭4人持棍棒、徒手攻擊，警方獲報趕往，將鬧事4人帶回了解，詢後依妨害秩序移送新北檢複訊。

據了解，周與機車行先前並無過節，昨天晚間10時許，他飲酒後在家休息，仍在營業的機車行因有朋友來訪，喧囂聲不小，引發周男不滿下樓理論。