聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子酒後嫌機車行吵嗆聲被圍毆 警帶回鬧事4人

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

44歲周男酒後在家休息，不滿樓下機車行吵雜聲過大下樓理論，疑因酒後講話衝引發機車行內22歲李姓等4名男子不滿，遭4人持棍棒、徒手攻擊，警方獲報趕往，將鬧事4人帶回了解，詢後依妨害秩序移送新北檢複訊。

據了解，周與機車行先前並無過節，昨天晚間10時許，他飲酒後在家休息，仍在營業的機車行因有朋友來訪，喧囂聲不小，引發周男不滿下樓理論。

周飲酒口氣差，又跑到機車行內對李等4人大呼小叫，引發機車行內李等4人不滿，分別以赤手、持棍棒等方式圍毆周男，周被打的頭破血流，所幸警方迅速到場，將周送醫並帶回4人了解案情，警詢後依妨害秩序罪嫌隨案移送新北地檢署進行複訊，傷害罪嫌部分待周酒醒後將了解是否提告。

李等4人向警方指控「他（指周）來我家（亂）。」記者柯毓庭／翻攝
李等4人向警方指控「他（指周）來我家（亂）。」記者柯毓庭／翻攝
警方將動手4人帶回了解。記者柯毓庭／翻攝
警方將動手4人帶回了解。記者柯毓庭／翻攝
警方到場時周情緒激動。記者柯毓庭／翻攝
警方到場時周情緒激動。記者柯毓庭／翻攝

新北 傷害罪

延伸閱讀

網爆雄女畢旅4人擠2單人床？飯店澄清：是日規雙人床

這樁滋事尋仇像進香團！ 6車浩浩蕩蕩到門口棍棒齊飛

桃市未照新北放寬機車行臨路限制 公會跳腳：不合理

影／屏東監獄前大亂鬥 會客菜業者送完菜後遭圍毆

相關新聞

口罩國家隊涉炒股 33路大搜索

「口罩國家隊」誠創科技公司董事長馬永玲，被控與正泰旅行社老董洪清陽集資上億元，透過元大證前業務部副總許國樑操縱自家股價；...

男子酒後嫌機車行吵嗆聲被圍毆 警帶回鬧事4人

44歲周男酒後在家休息，不滿樓下機車行吵雜聲過大下樓理論，疑因酒後講話衝引發機車行內22歲李姓等4名男子不滿，遭4人持棍...

酒駕拒測 警記大過調職

台北市警大同分局延平派出所警員林信男，四日凌晨酒後騎車返家，半途遇另一分局巡邏員警，林閃避引起員警注意，被攔下聞到一身酒...

昔日電影明星馬永玲炒股移送北檢 400萬元交保

曾與林青霞合演電影「我是一片雲」的明星、誠創科技公司董事長馬永玲，被控與正泰旅行社老董洪清陽集資上億元，透過元大證前業務...

元大創辦人胞弟馬永玲涉炒股 金主口罩遮臉狼狽移送北檢

曾與林青霞合演電影「我是一片雲」的明星、誠創科技公司董事長馬永玲，被控與正泰旅行社老董洪清陽集資上億元，透過元大證前業務...

遭爆假賣屋真詐財 徐乃麟告人追到法庭：這2人壞到骨子裡

藝人徐乃麟遭爆料「假賣屋真詐財」，控告爆料人「大龍蝦」公司合夥人蔡曜丞、曹米芳加重誹謗，檢方起訴蔡、曹女。台北地院今天開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。