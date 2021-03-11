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昔日電影明星馬永玲炒股移送北檢 恐遭強制處分

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

曾與林青霞合演電影「我是一片雲」的明星、誠創科技公司董事長馬永玲，被控與正泰旅行社老董洪清陽集資上億元，透過元大證前業務部副總許國樑操縱自家股價，調查局台北市調查處11日兵分33路搜索，約談23人到案，馬永玲深夜被依違反證交法移送台北地檢署複訊，恐有強制處分。

同案約談誠創科技監察人黃志達15萬元交保、許國樑好友鄭國良（國良公司前負責人）30萬交保、洪清陽20萬元交保、鄭朝印10萬交保，許國樑人在大陸未到案；初步清查，馬永玲炒股集團有賺有賠，不法獲利仍在計算。

由於馬永玲曾是電影明星，他進入北檢時，立即遭大批媒體包圍，問他有無炒股，他未表示任何意見，但看得出身形比以往消瘦許多。洪清陽移送北檢時，用口罩當帽子遮眼，不讓鏡頭拍到臉部，妻子姬紅英則是一路低頭，狼狽進入法警室。

馬永玲是元大集團創辦人馬志玲么弟， 1970年代以「馬永霖」藝名出道，與紅極一時的「二秦二林」秦漢、秦祥林、林青霞、林鳳嬌演出瓊瑤電影，代表作包括「我是一片雲」、「一顆紅豆」、「金盞花」；不過，馬永玲幾年後就揮別演藝圈，創辦誠創科技，該公司目前是口罩國家隊供應商。

據調查，誠創科技2016年因諸多因素導致財務虧損，預計辦理現金增資及可轉債（CB）4億元，藉此向市場募資；馬永玲為讓誠創股價維持一定水平，找來許國樑操盤股價，由鄭國良使用19個人頭、共31個帳戶，以相對成交等方式，分波段將誠創股價從12元，拉抬到隔年的24元。

檢調懷疑，該集團炒股資金來源有個管道，一是洪清揚從旅行社帳戶匯款超過5000萬元到許國樑帳戶，另一筆數千萬元資金疑似來自馬永玲。

另外，馬永玲也在2017年間，指示誠創公司稽核主管，將大華資產公司等持有的誠創股票大量賣出5000張，趁高價套利；檢調發現，有超過3000張股票交易相對人，竟是許國樑掌控的人頭帳戶，認為馬永玲涉及炒股。

誠創科技公司董事長馬永玲。記者曾吉松／攝影
誠創科技公司董事長馬永玲。記者曾吉松／攝影

炒股 電影

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