涉炒作誠創股票 馬永玲移送檢方複訊

中央社 / 台北11日電

股票上市公司誠創公司負責人馬永玲等人被控炒作誠創公司股票。台北地檢署今天指揮調查局約談馬男等24人。馬永玲晚間11時許被移送到檢方複訊，面對媒體詢問不發一語。

檢調獲報，前元大證券副總經理許姓男子組投資集團，與鄭姓男子、洪姓旅行社業者於民國105年間，涉嫌利用人頭帳戶炒股。許男、鄭男以19人共31個證券帳戶，由洪男提供炒作資金，先後於105、106年間操縱誠創股價。

檢調另查出，誠創公司、大華資產公司負責人馬永玲涉嫌指示誠創公司稽核主管，將大華資產公司等持有的誠創公司股票大量賣出，共約5000餘仟股（大部分為大華資產公司），趁高價套利，股票交易相對人明顯集中於許男等人證券帳戶，共計超過3000仟股。

台北地檢署今天指揮調查局台北市調處，兵分33路搜索誠創公司及相關被告住居所，並約談許男、鄭男、洪男、馬男等24人，但許男目前未在台灣，檢調將擇期約談。

調查局晚間陸續移送鄭男、洪男等嫌疑人到北檢複訊。檢察官晚間諭令鄭男、洪男各以新台幣30萬元、20萬元交保。馬永玲則在晚間10時30分左右移送北檢複訊。

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