誠創科技炒股案 馬永玲送地檢複訊

「口罩國家隊」誠創科技公司董事長馬永玲，被控與正泰旅行社老董洪清陽集資上億元，透過元大證前業務部副總許國樑操縱自家股價；調查局台北市調處兵分卅三路搜索約談馬永玲等廿三人到案，依違反證交法移送台北地檢署偵訊。

全案關鍵操盤手許國樑人在大陸未到案，擇日約談，其他約談對象包括許國樑好友鄭國良（國良公司前負責人）、鄭朝印、洪清陽妻子姬紅英及人頭戶。鄭國良等六人晚上訊後交保。不法獲利仍在計算。

馬永玲是元大集團創辦人馬志玲么弟， 一九七○年代以「馬永霖」藝名出道，曾與紅極一時的「二秦二林」秦漢、秦祥林、林青霞、林鳳嬌演出瓊瑤電影，代表作包括「我是一片雲」、「一顆紅豆」、「金盞花」。馬永玲從影幾年就揮別演藝圈，投身企業領域，創辦的誠創科技目前是口罩國家隊供應商。