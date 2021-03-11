誠創科技炒股案 馬永玲送地檢複訊
「口罩國家隊」誠創科技公司董事長馬永玲，被控與正泰旅行社老董洪清陽集資上億元，透過元大證前業務部副總許國樑操縱自家股價；調查局台北市調處兵分卅三路搜索約談馬永玲等廿三人到案，依違反證交法移送台北地檢署偵訊。
全案關鍵操盤手許國樑人在大陸未到案，擇日約談，其他約談對象包括許國樑好友鄭國良（國良公司前負責人）、鄭朝印、洪清陽妻子姬紅英及人頭戶。鄭國良等六人晚上訊後交保。不法獲利仍在計算。
馬永玲是元大集團創辦人馬志玲么弟， 一九七○年代以「馬永霖」藝名出道，曾與紅極一時的「二秦二林」秦漢、秦祥林、林青霞、林鳳嬌演出瓊瑤電影，代表作包括「我是一片雲」、「一顆紅豆」、「金盞花」。馬永玲從影幾年就揮別演藝圈，投身企業領域，創辦的誠創科技目前是口罩國家隊供應商。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言