元大創辦人胞弟馬永玲涉炒股 金主口罩遮臉狼狽移送北檢

曾與林青霞合演電影「我是一片雲」的明星、誠創科技公司董事長馬永玲，被控與正泰旅行社老董洪清陽集資上億元，透過元大證前業務部副總許國樑操縱自家股價，調查局台北市調查處今天兵分33路搜索，約談馬永玲等23人到案，相關被告深夜依違反證交法移送台北地檢署，不排除強制處分。

全案關鍵操盤手許國樑人在大陸未到案，同案約談包括許國樑好友鄭國良（國良公司前負責人）、鄭朝印、洪清陽妻子姬紅英及人頭戶。初步清查，馬永玲炒股集團有賺有賠，不法獲利仍在計算。

洪清陽移送北檢時，發現大批媒體圍堵，立刻用口罩當帽子遮掩，不讓鏡頭拍到臉部；他的妻子姬紅英則是一路低頭，狼狽進入法警室。

馬永玲是元大集團創辦人馬志玲么弟， 1970年代以「馬永霖」藝名出道，與紅極一時的「二秦二林」秦漢、秦祥林、林青霞、林鳳嬌演出瓊瑤電影，代表作包括「我是一片雲」、「一顆紅豆」、「金盞花」；不過，馬永玲幾年後就揮別演藝圈，創辦誠創科技，該公司目前是口罩國家隊供應商。

據調查，誠創科技2016年因諸多因素導致財務虧損，預計辦理現金增資及可轉債（CB）4億元，藉此向市場募資；馬永玲為讓誠創股價維持一定水平，找來許國樑操盤股價，由鄭國良使用19個人頭、共31個帳戶，以相對成交等方式，分波段將誠創股價從12元，拉抬到隔年的24元。

檢調懷疑，該集團炒股資金來源有個管道，一是洪清揚從旅行社帳戶匯款超過五千萬元到許國樑帳戶，另一筆數千萬元資金疑似來自馬永玲。

另外，馬永玲也在2017年間，指示誠創公司稽核主管，將大華資產公司等持有的誠創股票大量賣出5千張，趁高價套利；檢調發現，有超過3千張股票交易相對人，竟是許國樑掌控的人頭帳戶，認為馬永玲涉及炒股。