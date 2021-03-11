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遠航突停飛挨罰300萬元提告敗訴 法院：符合比例原則

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

遠航前年向民航局陳報暫停營運，但未檢附停業計畫向民航局申請核轉交通部核准，更未於核准日起60日後始停業，遭民航局依違反民用航空法裁處300萬元罰鍰。遠航提告抗罰，台北高等行政法院認為原處分合法，今判敗訴，可上訴。

判決指出，遠航陳述意見後，民航局函復「准依貴局所議廢止該公司民用航空運輸業許可及獲配航權，相關作業程序並請確實依法辦理，以資周延完備」，乃據此以遠航違反民用航空法第48條第3項規定，依同法第112條第4項，裁處300萬元罰鍰，並廢止遠航民用航空運輸業許可、註銷許可證及獲配航權。

遠航不服，提起行政爭訟。法院查出，遠航向民航局陳報暫停國內與國際定期與包機航線營運，且致員工公告：「本公司因長期營運虧損，資金籌措困難，經公司通知，將於2019年12月13日起停止一切飛航營運。為保障同仁權益，本公告視同資遣通知，同仁的最後在職日為2019年12月13日（協助善後人員除外）」，並於官方網站公告：「本公司因長期營運虧損資金籌措困難，將於12月13日停航，造成旅客的不便，敬請見諒。」

遠航副總經理於2019年12月12日記者會中明確表示原告將儘速具函告知自2019年12月13日起暫停營業，遠航公關副總經理並同時發送遠航代表人兼總經理對外公開遺書敘明：「公司也會做破產清算希望解決所有人問題」。

法院指出，可清楚確認遠航主觀意思是要自2019年12月13日起暫停「全部」國內與國際定期與包機航線營運。而遠航停止所有航線營運，即無從事以航空器直接載運客取得報酬業務，屬停止經營民用航空運輸業務。

遠航為停業行為之前，並未依民用航空法第48條第3項規定檢附停業計畫，申請民航局核轉交通部核准，民航局據此依民用航空法第112條第4項規定，裁處遠航罰鍰，於法有據。

法院表示，原處分已敘明因考量遠航於2019年12月12日無預警宣布自翌日起停止所有航線的營運，致社會大眾、5百多名滯留在外旅客與其上千名員工嚴重恐慌，且遠航董事長兼總經理張綱維未於當日主動出面說明。

經民航局要求後，遲至同年月13日上午始出面宣稱「烏龍一場」，將攸關民眾生命財產安全的飛航事業經營視為兒戲，足證遠航的公司治理與內部控制失靈，漠視消費者權益，嚴重侵害特許經營權公共利益，對國內航運作業造成嚴重衝擊等情事，因此認定屬情節重大的違規。

民航局審認遠航明知民用航空法就停業前置程序設有規定，卻無預警停飛，侵害旅客權益，影響飛航安全，裁處最高額300萬元罰鍰，核無違反比例原則，且符合誠實信用原則及正當法律程序，亦無裁量怠惰的情事，應予駁回。

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