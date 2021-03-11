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不滿民航局開罰300萬元 遠東航空提告敗訴

中央社 / 台北11日電

遠東航空於108年12月13日無預警停飛，遭交通部民用航空局依民用航空法裁罰新台幣300萬元，遠航不滿提告。台北高等行政法院今（11日）判決駁回，全案可上訴。圖／聯合報系資料照片
遠東航空於108年12月13日無預警停飛，遭交通部民用航空局依民用航空法裁罰新台幣300萬元，遠航不滿提告。台北高等行政法院今（11日）判決駁回，全案可上訴。圖／聯合報系資料照片

遠東航空於108年12月13日無預警停飛，遭交通部民用航空局依民用航空法裁罰新台幣300萬元，遠航不滿提告。台北高等行政法院今天判決駁回，全案可上訴。

遠航於民國108年12月12日向民航局提出從13日起暫停所有航線營運，民航局認為遠航違反民航法第48條第3項規定，依民航法第112條第4項規定，裁處300萬元罰鍰，並廢止原告民用航空運輸業許可、註銷許可證及獲配航權。

遠航不服，提起訴願。關於罰鍰部分，訴願駁回；關於廢止民用航空運輸許可、註銷許可證及獲配航權部分，訴願決定「原處分撤銷」。遠航對罰鍰部分仍有不服，提起行政訴訟。

北高行指出，根據遠航向民航局陳報內容及對員工公告、官方網站公告，可清楚確認遠航是要自108年12月13日起暫停「全部」國內與國際定期與包機航線營運，屬停止經營民用航空運輸業務。

北高行表示，遠航在做上開停業行為之前，並未依民航法第48條第3項規定檢附停業計畫，申民航局核轉交通部核准，民航局據此依民航法第112條第4項規定，裁處遠航罰鍰，於法有據。

北高行指出，原處分提到遠航暫停營運導致社會大眾、500多名滯留在外旅客與其上千名員工嚴重恐慌，且遠航董事長張綱維未於當天主動出面說明，第二天出面宣稱「烏龍一場」，將攸關民眾生命財產安全的飛航事業經營視為兒戲，因此認定屬情節重大的違規。

北高行認為，民航局審認遠航明知民用航空法就停業前置程序設有規定，卻無預警停飛，侵害旅客權益，影響飛航安全，裁處最高額300萬元罰鍰，並未違反比例原則，且符合誠實信用原則及正當法律程序，也無裁量怠惰的情事，遠航提告無理由，判決駁回。

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