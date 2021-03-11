遭爆假賣屋真詐財 徐乃麟告人追到法庭：這2人壞到骨子裡

藝人徐乃麟遭爆料「假賣屋真詐財」，控告爆料人「大龍蝦」公司合夥人蔡曜丞、曹米芳加重誹謗，檢方起訴蔡、曹女。台北地院今天開庭，徐以告訴人身分出庭，表示是要幫助法官釐清真相。

徐乃麟開庭後說，「這2人壞到骨子裡，絕對不原諒」，他說，2016年時就被蔡、曹女控告詐欺、背信、偽造文書，但都不起訴，他們2019年轉向媒體爆料，鋪天蓋地說他假賣屋真詐財，「應該是看我有錢吧！」

徐乃麟說，錢的事本來他都不太願意計較，不過，他真的沒辦法用言語形容蔡、曹女有多麼惡劣、多壞，一定要司法還他清白、還他正義；徐說，他是告訴人，應該可以不用出庭，「但以後每一次都會到」。

誹謗案緣於徐乃麟友人陳永清與蔡曜丞、曹米芳赴陸投資棋牌運動，向徐調資金，約定向徐購買台北市內湖區的「米蘭苑」豪宅，再向銀行辦理二胎取得資金，言明先把房產登記在蔡曜丞的名義下。

後來，陳、蔡無力支付貸款，徐擔心豪宅被法拍，解除契約拿回豪宅續繳貸款，蔡曜丞、曹米芳2019年5月22日卻向週刊爆料徐假賣屋真詐財，私吞8000萬元，徐開記者會說明時，蔡、曹女跑來鬧場，徐對蔡、曹女提告。

台北地院今天開庭，蔡曜丞、曹米芳否認犯行，稱有部分言論是引用媒體報導，他們認為徐乃麟是公眾人物，行為可受公評，還說有阻卻違法事由等。

法庭內徐乃麟則說，他就是出借房子把貸款的錢借給朋友，陳永清、蔡曜丞、曹米芳3個人怎麼運用這筆錢他不清楚，也與他無關。