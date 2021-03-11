【重磅快評】吳茂昆不起訴 「偷錢還回去就無罪」
歷時近三年，經過台北地檢署踢皮球給士林地檢署，兩地檢署又一拖再拖，教育部前部長吳茂昆的「侵占東華大學綬草專利案」終於塵埃落定，士林地檢署偵結「不起訴」，吳茂昆等於全身而退。可以說，這個案子，吳茂昆等人贏了，司法卻輸了。
2018年「拔管案」中，吳茂昆是風暴核心，一手主導拔管。不料自己也接連被爆出違法兼職開公司、盜用東華大學專利、違法到大陸開會、詐領講座教授薪資和傑出教師獎獎勵金等違法失職情事，擔任教育部長僅40天就黯然下台。
不過，這接連的爭議事件，顯然並未阻止吳茂昆繼續大展鴻圖。下台之後，就被中研院回聘為特聘研究員，薪水比當教育部長還高；期間還被爆他把自己兒子安插進中研院。而他所涉及的司法案件，更是被地檢署一拖再拖，還從北檢以「轉移管轄權」為由踢到士林地檢署。
此次北檢「不起訴」吳茂昆等人的理由，是認為吳茂昆將東華大學綬草專利轉移到自己名下，到美國申請專利，再向東華大學申請專利補助，雖然有程序疏失，但並非「意圖詐欺」，所以不起訴處分。檢察官完全採信吳茂昆等人說法，說吳茂昆是因為台灣並非專利合作條約締約國，才用自己開的公司申請專利，打算事後再把專利權還給東華大學。
但問題是，當時吳茂昆是東華大學校長，利用學校的專利開公司、還用自己名字到國外申請專利，「監守自盜」的情事非常明顯；至於說「事後會把專利還給東華大學」，也是事情曝光後的辯解之詞。這就好比一家公司保險箱的持有者，把裡面的錢拿去自己開公司，然後說將來會把錢還給公司，如此說詞能免去罪責嗎？用常識判斷都知道檢察官不會相信，但士林地檢署的檢察官卻相信了。
對民進黨而言，拔管雖然功敗垂成，但吳茂昆應該是「沒有功勞也有苦勞」；回聘中研院、當專利小偷無罪，這結果讓人意外，也不意外。意外的是，罪證如此明確，檢察官還是全盤採信吳茂昆等人說法；不意外的是，這種「有關係就沒關係」的司法處分，近來已不是特例。民進黨立院黨團總召柯建銘之子的毒品案，就已經示範過了。
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