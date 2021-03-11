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誠創董座馬永玲疑砸上億炒股 帳戶總管移送北檢

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

調查局台北市調查處接獲情資，指誠創科技公司董事長馬永玲（元大創辦人馬志玲胞弟），涉於2016至2017年間，疑與正泰旅行社老闆洪清陽出資上億元，找來元大證前業務部副總許國樑操縱自家股價，台北市調查處今天兵分多路，搜索誠創科技等33處所，約談24人到案，其中帳戶總管鄭國良、許國樑友人鄭朝印傍晚依違反證交法移送台北地檢署複訊。

馬永玲是元大集團創辦人馬志玲么弟， 40年前在瓊瑤式愛情文藝片風行的年代，曾演過好幾部愛情文藝片電影，包括「我是一片雲」、「月朦朧鳥朦朧」、「一顆紅豆」、「雁兒在林梢」、「金盞花」、「彩霞滿天」，也曾與胡茵夢合演過「讓我們在一起」，早年是當紅文藝小生。不過，馬永玲並未在演藝圈久留，幾年後就揮別演藝圈，投身企業領域。

據調查，誠創科技2016年因財務虧損，誠創準備辦理現金增資發行新股，發行可轉換公司債等方式，向市場募資。馬永玲疑透過許國樑操盤，由鄭國良使用19個人頭、共31個帳戶，以相對成交等方式，分階段把股價從12元炒到24元，但相關人未獲利了結，最後反而倒賠。

另外，馬永玲也在2017年間，指示誠創公司的稽核主管，把持股公司大華資產握有的誠創股票大量賣出，趁高價套利，且股票交易相對人明顯集中在許國樑掌控的人頭帳戶，共計超過3000張。

國良公司前負責人鄭國良。記者張宏業／攝影
國良公司前負責人鄭國良。記者張宏業／攝影

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